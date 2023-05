Tom Cruise: Geniale „Top Gun“-Bemerkung bei Krönungskonzert

Foto: Getty Images. All rights reserved.

König Charles II. ein Actionheld? Soweit ging Ex-007 Pierce Brosnan, als er in einer Videobotschaft mit dem Titel „Did you know?“ beim Krönungskonzert des britischen Monarchen zugeschaltet wurde und die Fähigkeiten Charles‘ aufzählte und lobte.

Tom Cruise lud König Charles III. ein, während eines Konzerts zu Ehren des neuen Monarchen auf Schloss Windsor sein Flügelmann zu sein. Er sei zwar „seit über 64 Jahren der dienstälteste Prinz von Wales“, so Brosnan, aber in dieser Zeit habe er zahlreiche Fähigkeiten als „Mann der Tat“ entwickelt. Schließlich sei er ja auch bereits mit 22 Jahren als Royal-Air-Force-Pilot im Einsatz gewesen.

„Er ist auch ein Marineflieger und ein ausgebildeter Kommandohubschrauberpilot in der Luftflottenarmee“, ergänzte dann Bear Grylls (so etwas wie die britische Variante von Andreas Kieling), bevor Tom Cruise zugeschaltet wurde, der in den 90er Jahren als enger Freund von Lady Di galt und die Verbindung zum Königshaus nie abbrechen ließ.

Mit einem Lächeln servierte der „Top Gun: Maverick“-Star eine Einladung, die Charles wohl kaum ablehnen wird: „Von Pilot zu Pilot, Eure Majestät, Sie können jederzeit mein Flügelmann sein.“

Zur Erklärung: Im militärischen Kontext bezieht sich der „Flügelmann“ auf einen Piloten, der im Kampf neben einem anderen Piloten fliegt und ihm Unterstützung bietet. Im umgangssprachlichen Kontext wird der Begriff aber auch oft verwendet, um eine Person zu beschreiben, die einem Freund oder Bekannten hilft, indem sie ihm Gesellschaft leistet und ihn unterstützt.

Tom Cruise und die Royals

Das VIdeo war kurz vor dem Auftritt von Lionel Richie auf der Bühne von Schloss Windsor gelaufen. Tom Cruise hatte letztes Jahr bei der Premiere von „Top Gun: Maverick“ in London übrigens auch royalen Besuch von Kate und William. Dabei verstieß der Schauspieler allerdings gegen das königliche Protokoll , indem er Prinzessin Catherine von Wales an der Hand die Treppe hinauf und in den Veranstaltungsort begleitete. Das ist allerdings nur dem Prinzen vorbehalten.

Zum Krönungskonzert am Sonntag, das von „Downton Abbey“-Star Hugh Bonneville moderiert wurde, waren 20.000 Gäste auf das Gelände von Schloss Windsor geladen, um die Krönung des Königs zu feiern, die am Samstag (6. Mai) stattfand.