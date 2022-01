„The Good Place“-Gewinnspiel: Wir verlosen dreimal die komplette erste Staffel auf DVD

„The Good Place“ ist eine Comedy-Serie mit einer innovativen Handlung und vielen Twists. Ab 4. Februar 2022 ist die gesamte erste Staffel der Show auf DVD und Blu-ray erhältlich, inklusive Extended Episodes. Zu Feier der Veröffentlichung verlosen wir dreimal die komplette erste Staffel auf DVD.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Eleanor Shellstrop. Diese findet sich nach einem tödlichen Unfall an dem „perfekten Ort“ des Jenseits wieder. Es liegt jedoch offensichtlich eine Verwechslung vor, denn in ihrem Leben auf Erden war Eleanor alles andere als freundlich. Nun ist sie jedoch fest entschlossen ihre Fehler wieder gut zu machen und ein besserer Mensch zu werden, um nicht fortzumüssen. Dabei muss Eleanor ihre dunkle Vergangenheit mit allen Mitteln vor Michael verbergen, dem Schöpfer des „perfekten Ortes“.

In den Hauptrollen spielen Kristen Bell („Veronica Mars“), Ted Danson („Cheers“), D’Arcy Carden („Inside Amy Schumer“) und Jameela Jamil.

Folgende Episoden sind in der ersten Staffel enthalten:

1. Alles ist gut (Everything Is Fine)

2. Flugstunden (Flying)

3. Tahani Al-Jamil (Tahani Al-Jamil)

4. Jason Mendoza (Jason Mendoza)

5. Ausnahmezustand (Category 55 Emergency Doomsday Crisis)

6. Freundschaftsdienste (What We Owe To Each Other)

7. Der ewige Schrei (The Eternal Shriek)

8. Jenseits von Gut und Böse (Most Improved Player)

9. Fliegende Piranhas (…Someone Like Me As A Member)

10. Chidis Entscheidung (Chidi’s Choice)

11. Pobody’s Nerfect (What’s My Motivation)

12. Mindy St. Claire (Mindy St. Claire)

13. Michaels Geheimnis (Michael’s Gambit)

Zum DVD-Release von „The Good Place“ gibt es dreimal die komplette erste Staffel auf DVD zu gewinnen. Einfach Formular ausfüllen und „The Good Place“ als Lösungsbegriff angeben. Teilnahmeschluss ist der 31.1.22. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.