„The Greatest Comedian Freakshow“ mit Till Lindemann: Tickets jetzt erhältlich

Auf Instagram teilte Till Lindemann mit, wie er mit der Coronavirus-Gefahr umgeht.

Man kann es machen wie James Bond und vor dem Coronavirus flüchten. Man kann es aber auch machen wie Till Lindemann – und sich der Pandemie stellen. Vor seinem Auftritt in Kiew postete der Rammstein-Sänger auf Instagram eine Story, in der er aufzeigt, welche Vorsichtsmaßnahmen er gegen Corona getroffen hat. Keine großen. „#Kiev see you tomorrow“, postete Lindemann, er gab dort mit Peter Tägtgren und dem „Lindemann“-Projekt ein Konzert im Rahmen der „F&M“-Tour. „Morecore“ hat sich einen Screenshot der Story gesichert. Till posiert mit Sonnenbrille und einem Mundschutz aus einfachem Stoff – den trägt er sicher aus Ironie, denn die…