The Pitt“: Die HBO-Max-Serie, die man kaum aushält – und nicht abschalten kann

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Einmal, in der ersten Staffel von „The Pitt“, sagt der Arzt Dr. Michael „Robbie“ Robinavitch – gespielt von Noah Wyle –: „Arzt, hilf dir selbst!“ Wyle sagt das mit Überzeugung. Er hat die Episode geschrieben. Die erste Staffel handelt tatsächlich davon, dass den Ärzten in der Notaufnahme der Klinik in Pittsburgh geholfen werden müsste. Doch es gibt zu wenig Geld, zu wenig Personal und zu wenig Räume: Die Ärzte sind übermüdet und 16 Stunden im Einsatz, die Bürokratie ist überbordend. Und dann kommen die Leute von der Verwaltung.

Kein Privatleben, kein Ausweg

„The Pitt“ zeigt den Arbeitsalltag der Notaufnahme, jede Episode ist eine Stunde lang. Es gibt nahezu keine Außenwelt. In „Emergency Room“, ebenfalls mit Noah Wyle in einer Hauptrolle, wurde das Privatleben der Ärzte ausgiebig vorgeführt. John Wells hat diese seinerzeit bahnbrechende Serie ebenso produziert wie „The Pitt“. Hier wie dort bewegt sich die Steadicam inmitten des Geschehens. Man bekommt kein Gefühl für die Räume. Die Notaufnahme ist ein Labyrinth: Es fehlen Zimmer, aber es gibt einen Trauerraum und überraschend behagliche Badezimmer.

Drastisch, bizarr, kaum auszuhalten

„The Pitt“ hat bizarre Plots, zeigt drastische Unfälle und Krankheiten. Manchmal ist es schwer auszuhalten. Dr. Robbies gerötete Augen evozieren die Tränen, die er nicht geweint hat. Sein Mentor ist während der Corona-Pandemie gestorben. Das Foto hängt nun im Foyer der Klinik.

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Staffel zwei: Ärzte als schlechte Patienten

Die zweite Staffel handelt davon, wie Noah Wyle es formuliert, „dass Ärzte keine guten Patienten sind“. Der Konflikt zwischen Robbie und dem jungen Dr. Langdon, der Medikamente entwendet hat, steht exemplarisch für die Spannungen in der Notfallmedizin. Krankenschwester Dana Evans hält den Laden zusammen. In jeder Krankenhausserie fällt irgendwann der Strom aus, folgen Cyber-Attacke und Attentat.

Der 4. Juli – und vier Stunden Zeit

Und wenn es der 4. Juli ist, der Unabhängigkeitstag, und es sehr, sehr heiß ist, dann haben wir die zweite Staffel von „The Pitt“. Wird Dr. Robbie je auf dem Motorrad in die Wälder Kanadas aufbrechen?

Er hat noch vier Stunden.