The Rolling Stones: Endlich wieder ein Grammy

Morten Harket war ein großer Sänger. Vielleicht ist er es noch. Aber er steht sich selbst im Weg, wie der nur halb gelungene „Unplugged“-Auftritt in Berlin beweist.

Kritik: A-ha in Berlin – Morten, lass das sein, bitte!

The Cranberries: Starb Dolores O’Riordan an einer Überdosis Fentanyl?

Eine Zeitung will erfahren haben, dass Dolores O'Riordan an einer absichtlich eingenommenen Überdosis des Schmerzmittels Fentanyl starb. Dem fielen in den vergangenen Jahren auch andere Musiker zum Opfer.