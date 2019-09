The Rolling Stones: „Let It Bleed (50th Anniversary Edition)”

Das wird Sie auch interessieren





Am 02. November erscheint, zum 50. Jubiläum des Albums, eine Deluxe-Version von „Let It Bleed“. Der Rolling-Stones-Klassiker von 1969 enthält wird Songs wie „Gimme Shelter”, „Midnight Rambler“ und „You Can’t Always Get What You Want“. Es ist das letzte Werk, das unter Mitwirkung von Brian Jones entstand. Noch vor Abschluss der Aufnahmen wurde er durch Mick Taylor ersetzt.

Die Jubiläums-Set wird in diesen Formaten erhältlich sein:

Rolling Stones: „Let It Bleed (50th Anniversary Edition)”

Deluxe-Box (limitiert und von Hand nummeriert)

LP 1 – Stereo

LP 2 – Mono

SACD 1 – Stereo

SACD 2 – Mono

7″ von “honky Tonk Women”/ “You Can’t Always Get What You Want” in Mono

Stand Alone LP – Stereo

Stand Alone CD – Stereo

Digital