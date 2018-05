Für zwei Konzerte kommen die Rolling Stones im Rahmen ihrer „NoFilter“-Tour auch nach Deutschland. Jetzt wurde im Rahmen einer Pressemitteilung von FKP Scorpio auch der Deutschland-Support für die beiden Konzerte verkündet.

The Kooks als Deutschland-Support

Die britische Band The Kooks wird gemeinsam mit den Stones in Deutschland für gute Unterhaltung sorgen. Seit inzwischen 2004 ist die Band aktiv und hat bisher vier Studioalben veröffentlicht. Der fünfte Langspieler soll noch in diesem Jahr erscheinen. Musikalisch bewegen sich The Kooks zwischen Britpop und Indierock, verarbeiten in ihren Songs aber auch Einflüsse von Reggae, Soul und Folk.

The Rolling Stones live in Deutschland: Neue Ticketkontingente

Fans, die bisher noch keine Tickets ergattern konnten, dürften sich aber noch viel mehr über die nachfolgende Meldung freuen: Für die beiden Deutschlandkonzerte der Rolling Stones gibt es nämlich wieder Tickets. Grund für das Extra-Kontingent ist eine Aufhebung von produktionsbedingten Sperrungen, sodass nun mehr Bühnen- und Arenaplätze zur Verfügung stehen.

Folgende Tickets gibt es:

Stuttgart: Sitzplätze in der Preiskategorie 148 Euro und 183 Euro

Sitzplätze in der Preiskategorie 148 Euro und 183 Euro Berlin: Sitzplätze in der Preiskategorie 147 Euro und 181 Euro. Stehplätze für 112 Euro

Die neuen Tickets sind seit heute (04. Mai 2018) über eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Weiterlesen The Rolling Stones: Mick Jagger arbeitet an neuen Songs In einem Interview mit einer irischen Tageszeitung hat der Frontmann der Rolling Stones ganz beiläufig erwähnt, dass er momentan an neuen Songs arbeitet. Insgesamt werden knapp 110.000 Fans bei den beiden Konzerten der Rolling Stones erwartet. Die Aufbauarbeiten sollen in rund sechs Wochen beginnen, im Mittelpunkt steht natürlich die knapp 61 Meter breite und 1.600 Quadratmeter große Bühne, die sich durch ein schlichtes, aber modernes und klares Design auszeichnen soll, bei dem auf überflüssiges Dekor verzichtet wurde. Durch einen T-förmigen Laufsteg mit einer Länge von 26 Meter wollen die Stones dem Publikum besonders nahe kommen. Zudem sorgen vier LED-Türme dafür, dass auch Fan in den hinteren Reihen alles bestens sehen können.

The Rolling Stones live: Die Deutschland-Termine:

22.06.2018: Berlin, Olympiastadion

Berlin, Olympiastadion 30.06.2018: Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

Die erste Ticketwelle gab es bereits am 28.02. exklusiv bei Eventim. Der reguläre Vorverkauf startete dann am 02. März 2018. Nun bekommen alle Fans aber noch einmal die Chance, eines der begehrten Tickets für die Deutschlandkonzerte der Rolling Stones zu ergattern. Da die Karten bekanntermaßen heiß begehrt sind, sollte man mit dem Ticketkauf nicht lange zögern, sondern besser direkt zuschlagen.