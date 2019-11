Eigentlich waren The Rose mal eine Indie-Band und hießen Windfall. Dann beschlossen Park Do-joon, Lee Ha-joon und Lee Jae-hyeong ein viertes Mitglied für ihre Band zu suchen: Sie konnten Kim Woo-sung für sich gewinnen, der von nun an als Hauptsänger fungierte. Sie veröffentlichten 2017 unter dem neuen Namen The Rose die Single „Sorry“, die ihnen internationale Aufmerksamkeit bescherte.

Im Gegensatz zu vielen anderen erfolgreichen K-Pop-Bands – wie beispielsweise BTS – ist die Musik von The Rose eine Mischung aus Pop und Rock. Außerdem spielen sie selbst ihre Instrumente, was in diesem Genre auch eher unüblich ist. 2018 kamen sie zum ersten Mal nach Deutschland, jetzt sind sie mit ihrem dritten Single-Album „Red“ auf der ganzen Welt unterwegs.

Die Jungs aus Südkorea sind hierzulande noch ein Geheimtipp, weswegen man sich ihren Auftritt beim IMA erst recht nicht entgehen lassen sollte.

Der International Music Award wird erstmals am 22. November in Berlin vergeben.