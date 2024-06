Fünf Jahre nach ihrem Konzert bei Rock am Ring kommen die Smashing Pumpkins mit ihrer „The World Is A Vampire“-Tour für drei Konzerte nach Deutschland zurück. Mönchengladbach, Hannover und Berlin dürfen sich auf die Band um Billy Corgan freuen. Alle Infos zu Anfahrt, Parken, Support, Setlist und Tickets findet zu den Konzerten in Mönchengladbach & Hannover findet ihr hier.

Mönchengladbach – 19. Juni 2024

Am 19. Juni spielen die Smashing Pumpkins im SparkassenPark in Mönchengladbach.

Anfahrt & Parken

Die Adresse der Venue lautet:

Am Hockeypark 1

41179 Mönchengladbach

Anreise mit Auto

Via der Zufahrtstraße „Am Nordpark, 41069 Mönchengladbach“, dort fahren Sie direkt auf den Parkplatz P4.

Für Anreisende aus Richtung Süden empfiehlt sich die A 61 Richtung Mönchengladbach. An der Ausfahrt Mönchengladbach-Nordpark links abbiegen.

Wer aus Richtung Düsseldorf & Venlo kommt, nimmt die A52 bis zum Autobahnkreuz Mönchengladbach. Am Autobahnkreuz Mönchengladbach Richtung Aachen auf die A61 abfahren. Nach knapp 2 Kilometern dann die A61 an der Ausfahrt Nordpark verlassen. Vor Ort stehen die Parkplätze P5, P6 und P7 zur Verfügung.

Anreise mit ÖPNV

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, erreicht die Venue mit den Buslinien 007, 008, 014, 017 und 035 über die Haltestellen „Mönchengladbach Nordpark“, „Nordpark Busbahnhof“, „Belgrader Straße“ oder „Enscheder Straße“. Zudem verspricht der Veranstalter, dass regulär nach den Konzerten ein Shuttle-Bus-Service eingerichtet wird.

Einlass

Der Einlass in den SparkassenPark beginnt um 17:00 Uhr. Der Support wird den Abend offiziell um 18:30 Uhr eröffnen.

Support

Als Support bringen The Smashing Pumpkins die New Yorker Kollegen von Interpol mit. Die Indie-Rock-Band muss aktuell allerdings auf Sam Fogarino verzichten. Der Schlagzeuger gab zuletzt via Instagram bekannt, dass er wegen gesundheitlicher Probleme nicht mit auf Tour kann.

Setlist

Am Sonntag (16. Juni) eröffnete die Alternative-Rock-Band ihre Tour mit einem Konzert in der Accor Arena in Paris. Die Setlist für die Deutschland-Konzerte kann nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden, könnte sich allerdings an der bereits gespielten Setlist in Frankreich orientieren.

Das war die Setlist vom Konzert am 16. Juni in Frankreich

The Everlasting Gaze Doomsday Clock Zoo Station Today Thru the Eyes of Ruby Spellbinding Tonight, Tonight That Which Animates the Spirit Ava Adore Disarm Springtimes Mayonaise Bullet With Butterfly Wings Empires Beguiled 1979 Birch Grove Panopticon Shame Jellybelly Rhinoceros Gossamer Cherub Rock Zero

Tickets

Für das Konzert in Mönchengladbach sind Stand jetzt (18. Juni, 12:00 Uhr) noch einige Tickets verfügbar, lediglich die VIP-Tickets sind bereits ausverkauft. In der Kategorie fünf sind Tickets im Normalpreis bereits ab 47 Euro erhältlich. In der Kategorie eins kostet das Ticket im Normalpreis derzeit 99,25 Euro.

Hannover – 21. Juni 2024

Am 21. Juni spielen die Smashing Pumpkins das zweite von drei Konzerten in der ZAG Arena in Hannover.

Anfahrt & Parken

Die Adresse der Venue lautet:

Expo Plaza 7

30539 Hannover

Anreise mit Auto

Bei Anreise mit PKW empfiehlt der Veranstalter die kostenlose Navi-App „NUNAV“, die einen direkt zur Arena führen soll.

Wer die Anfahrt lieber selbst in die Hand nimmt, sollte von Norden aus kommend die Autobahn A7 Hamburg- Kassel bis Autobahnkreuz Hannover-Kirchhorst nehmen. Dort auf den Messeschnellweg 37 (Richtung Hannover) abfahren und bis zur Ausfahrt Messe Nord/Plaza weiter fahren.

Von Süden empfiehlt sich die Autobahn A7 von Kassel Richtung Hamburg bis zum Autobahnkreuz Hannover-Süd. Von dort aus auf den Messeschnellweg 37 (Richtung Messe) ab und bis zur Ausfahrt Messe Süd vorfahren.

Wer aus dem Westen/Osten anreist nimmt die Autobahn A2, von Berlin Richtung Dortmund bis zum Autobahnkreuz Hannover-Buchholz. Dort abfahren auf den Messeschnellweg 37 (Richtung Hannover Zentrum/Messe) und bis zur Ausfahrt Messe Nord/Plaza vorfahren.

Die Zufahrt zu den hauseigenen Parkplätzen erfolgt über die Straße Gut Kronsberg. Weitere Parkflächen befinden sich in unmittelbarer Nähe auf den Messeparkflächen Ost und Süd. Die die Parkplatzgebühr für Parkplätze im Arena-Parkhaus beträgt 20 €. Die Parkgebühren für Stellplätze auf dem Messegelände betragen um die 8 €.

Anreise mit ÖPNV

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man die ZAG Arena vom Hauptbahnhof innerhalb weniger Minuten. Ca. 3 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt befindet sich die Haltestelle „am Kröpcke“. Von dort aus gelangt man mit der Stadtbahn-Linie 6 bis Messe/Ost zur Arena.

Einlass

Der Einlass in die ZAG Arena beginnt um 18:30 Uhr. Der Support wird den Abend offiziell um 20:00 Uhr eröffnen.

Tickets

Für das Konzert in Hannover gibt es Stand jetzt (18. Juni, 12:00 Uhr) noch einige verfügbare Tickets. In der günstigsten Kategorie sechs starten die Preise ab 46 Euro. Die erste Kategorie schlägt mit 89 Euro zu Buche.

Gipfeln werden die drei Deutschland-Konzerte dann am 22. Juni mit einem Konzert in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin.