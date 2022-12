The Smile kündigen Live-Album samt besonderem Stream an

The Smile, das Trio aus Tom Skinner und den Radiohead-Mitgliedern Thom Yorke und Jonny Greenwood, haben ein neues Live-Album samt einmaligem Stream angekündigt. Am Dienstag (13. Dezember) wird mit der Übertragung der Videoaufnahmen zu „The Smile at Montreux Jazz Festival July 2022“ auf YouTube der Release der neuen Produktion eingeleitet. Einen Tag später, am Mittwoch (14. Dezember), erscheint das Werk und alle sieben Songs des Live-Sets aus der Schweiz auch digital.

Hier gibt es den ersten Teaser zum Film:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Smile (@thesmiletheband)

Im Mai haben die Musiker ihr Debüt-Album „A Light for Attracting Attention“ veröffentlicht. Seitdem hat die Band „You Will Never Work In Television Again“ und Musikvideos für „Free In The Knowledge“, „Thin Thing“ und „Pana-vision“ geteilt.

Hier geht es zum Stream der Montreux-Jazz-Festival-Show

Auf YouTube werden The Smile zusätzlich zu den sieben Live-Versionen den bisher unveröffentlichten Track „Bending Hectic“ ausstrahlen. Die Übertragung wird für nur 48 Stunden auf ihrem Kanal zu sehen sein, beginnend am 13. Dezember um 21:00 Uhr hier:

Das Tracklisting:

Pana-Vision (Live at Montreux Jazz Festival) Thin Thing (Live beim Montreux Jazz Festival) The Opposite (Live beim Montreux Jazz Festival) Speech Bubbles (Live beim Montreux Jazz Festival) Free In The Knowledge & A Hairdryer (Live beim Montreux Jazz Festival) The Smoke (Live beim Montreux Jazz Festival) You Will Never Work In Television Again (Live beim Montreux Jazz Festival) Zusätzlich im YouTube-Stream: Bending Hectic

Im Dezember gehen The Smile auf Nord-Amerika-Tour. So klingt ihr Debüt „A Light for Attracting Attention“ (2022):