„The Social Network“ zeigt erst heute so richtig seine Wirkung

Heute kaum vorstellbar, aber Mark Zuckerberg galt im Jahr 2010 noch nicht als schlechter Mensch. Zumindest nicht bei den 500 Millionen Menschen, die sich damals bereits auf seiner Seite herumtrieben, täglich. Als ausgerechnet Horror-noir-Filmemacher David Fincher ankündigte, ein von Aaron Sorkin („The West Wing“) geschriebenes Drehbuch über das zum erfolgreichsten sozialen Netzwerk entwickelte Facebook zu drehen, gab es mehr Fragezeichen als blaue Daumen-hoch-Likes: Wer soll denn bitte in einem solchen Film brutal ermordet werden? In der Silicon-Valley-Aufsteigergeschichte eines Mannes, der mit unter dreißig schon Milliardär war?

Heute gilt „The Social Network“ (jetzt in 4K) vielleicht zu Recht als ein kongeniales Meisterwerk Finchers und Sorkins. Ein echter Thriller. Ohne Blut. Jesse Eisenberg spielt Mark Zuckerberg so unsympathisch gut, dass sich seine Karriere davon über Jahre nicht erholen sollte. Da- nach kam für ihn erst mal nur noch Lex Luthor.

Man überspannt den Bogen nicht, wenn man Zuckerberg in dieser Darstellung als einen Geistesverwandten des Fincher-Killers John Doe aus „Sieben“ betrachtet. Ein Psychopath, der Menschen manipuliert, ihre Süchte bloßlegt. Im Grunde ein Emporkömmling, der seine Inspirationen für schlechte Taten von anderen Menschen schlicht stiehlt. So wie Mark Zuckerberg die Facebook-Idee den Winklevoss-Zwillingen (hier in einer Doppelrolle von Armie Hammer gespielt) entriss und seinen gutwilligen Geschäftspartner Eduardo Saverin (Andrew Garfield) ausmanövrierte. Die drei waren größere Konzeptualisten als er, das zeigt auch „The Social Network“.

„Move fast and break things“ bedeutete für Zuckerberg: Leute aus dem Weg räumen, Systeme aufkaufen (Instagram, WhatsApp) und wenn nötig: zu Kreuze kriechen. Er spendete zuletzt für Trump. Die angekündigte Abschaffung der Facebook-Faktenchecks soll den Präsidenten milde stimmen. Und eine Zerschlagung des Meta-Konzerns verhindern. (Plaion Pictures)