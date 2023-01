Priscilla Presley bedankt sich in Facebook-Posting für die Unterstützung in schweren Zeiten

Priscilla Presley, Witwe von Elvis Presley, postet gelegentlich in kurzen Sätzen auf Facebook. Zuletzt vor dem Tod ihrer Tochter Lisa Marie am 12. Januar, nachdem diese ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Lisa Marie Presley starb noch am gleichen Tag. Nun, 12 Tage später, bedankt Priscilla sich für die Unterstützung in schwierigen Zeiten, indem sie schreibt: „Ich danke euch allen für eure Beileidsbekundungen, ihr habt mich mit euren Worten berührt. Es war eine sehr schwierige Zeit, aber zu wissen, dass eure Liebe da draußen ist, macht einen Unterschied aus.“

Lisa Marie Presleys Trauerfeier: Priscilla liest emotionales Gedicht vor

Die Beerdigung von Lisa Marie Presley fand mit einem öffentlichen Gottesdienst im Garten von Graceland statt, am 22. Januar um 9 Uhr Ortszeit. Die 77-jährige Priscilla Presley kündigte dort auf der Bühne an, die Zeilen ihrer Enkelin vorzutragen. Lisa Maries älteste Tochter Riley Keough fasste ihre Trauer in ein Gedicht.

Lisa Marie wurde auf dem Anwesen neben ihrem verstorbenen Sohn Benjamin Keough und ihrem Vater Elvis Presley beigesetzt.

Tage zuvor, am 8. Januar, postete Priscilla: „Heute ist Elvis‘ 88. Geburtstag. Es ist so schwer zu glauben, dass er von uns gegangen ist, aber er ist immer in unseren Herzen. Danke an alle, die die Erinnerung an ihn lebendig halten!“ Noch am gleichen Tag feierten Elvis Presleys Tochter Lisa Marie, seine Enkelin Riley Keough und der Schauspieler Austin Butler den Geburtstag von Elvis Presley auf einer Party vor den Golden Globes. Für Lisa Marie, deren einziger Sohn Benjamin 2020 im Alter von 27 Jahren durch Selbstmord starb, war dies ein seltener öffentlicher Auftritt – und einer der letzten.

