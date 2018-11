„The Stan Lee Story“: Bilder eines Comic-Virtuosen

Laut US-Medien ist der Mit-Erfinder der Marvel Comics, Stan Lee, verstorben. Er wurde 95 Jahre alt. Einen entsprechenden Bericht bestätigte seine Tochter.

Die US-Comic-Legende Stan Lee ist tot. Nach Angaben von US-Medien wie dem „Hollywood Reporter“ starb er am Montag im Alter von 95 Jahren in Los Angeles. Lee war an der Erfindung von Superhelden wie Spiderman und Black Panther beteiligt und hatte das Comic-Imperium Marvel aufgebaut. Mehr dazu in Kürze.