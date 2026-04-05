„The Studio“ Staffel 2 wird Catherine O’Haras Tod thematisieren: „Wir ignorieren es nicht“

Die Macher von „The Studio“ haben angekündigt, dass die zweite Staffel der Emmy- und Golden-Globe-prämierten Serie den Tod von Catherine O’Hara thematisieren wird.

O’Hara, die bei den Screen Actors Guild Awards als herausragende Schauspielerin in einer Comedyserie für ihre Rolle als Produzentin Patty Leigh ausgezeichnet wurde, war ursprünglich für Staffel 2 eingeplant gewesen, bevor sie im Januar 2026 starb. Sie spielte die Mentorin von Studiochef Matt Remick, der wiederum von Schauspieler und „The Studio“-Co-Creator Seth Rogen gespielt wurde.

In einem neuen Interview erklärten Rogen und Co-Creator Evan Goldberg gegenüber der „Times of London“, dass O’Haras Tod durch eine Lungenembolie und Darmkrebs sie dazu zwang, die gesamte Staffel kurzfristig umzuschreiben.

Eine Staffel ohne Anker

„Es war eine unglaubliche Herausforderung“, sagte Goldberg. „Natürlich emotional, der Verlust selbst. Aber auch, was die Serie betrifft: Wir haben alles für sie geschrieben, sie sollte dabei sein. Alles war vorbereitet, und die Schockwellen ziehen sich durch die gesamte neue Staffel. Es war schwer. Sie haben es besser formuliert als wir es je könnten – sie war der Anker, und jetzt ist der Anker weg.“

Rogen ergänzte: „Wenn überhaupt, erkennen wir an, dass wir ein wenig orientierungslos sind. Aber ehrlich gesagt gehört das zum Leben dazu – das kennen wir alle. Und obwohl wir in dieser Serie nicht zu sehr auf schwere Themen eingehen wollen, werden sie in der zweiten Staffel präsent sein. Wir ignorieren es nicht.“

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Die Dreharbeiten zu Staffel 2 von „The Studio“ begannen im Januar und wurden letzten Monat bei den Filmfestspielen in Venedig fortgesetzt. O’Hara hatte vor ihrem Tod keine einzige Szene gedreht, wie „Variety“ berichtet. Madonna, Julia Garner, Michael Keaton und Donald Glover gehören zu den Persönlichkeiten, die als sie selbst auftreten werden. Die zweite Staffel scheint das seit Langem in der Entwicklung befindliche Madonna-Biopic aufzugreifen, in dem Garner die Hauptrolle übernommen hätte.