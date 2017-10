„The Swift Life“: So sieht die erste eigene App von Taylor Swift aus

Taylor Swift kommerzialisiert weiterhin ihre Marke. Nachdem Käufer ihres Albums sowie ihrer Merch-Artikel größere Chance hatten, ein Ticket für ihre Tour erstehen zu können, launcht der US-Popstar in Kürze eine eigene App. „The Swift Life“ soll ein „kreativer und gemeinschaftlicher Ort“ sein, wo sich Fans besser untereinander verknüpfen können und mehr über ihr Idol erfahren sollen.

Weiterlesen Studie: Musiker können besser lesen als Nichtmusiker Voller Durchblick: Musik steigert die Lesefähigkeit! Das ist das Ergebnis einer Studie der Northwestern University. (RS-Archiv-Artikel) Im Gegensatz zu den mobilen Programmen der Kardashian-Familie, die mehrere Handyspiele mit dem Bezug zu den Realitystars entwickelten, erschafft Swift ein eigenes soziales Medium für ihre Fans.

Die App funktioniert laut Trailer über eine eine Chatfunktion für die Fans untereinander, einen Taylor-Feed, der dem von Instagram ähnelt, sowie einem Musikplayer, der ausschließlich Lieder der Sängerin abspielt. Die Nutzer des kostenlosen Programms bekommen „exklusives“ Material wie Bilder, Videos, sowie eigens für das soziale Netzwerk entwickelte Emojis – wie etwa ein brennendes Herz.

Neues Album, neue App

Wann genau die App für die Öffentlichkeit verfügbar sein wird, ist noch unklar – „Ende 2017“ soll es laut den App-Betreibern sein. Vielleicht launcht die Plattform gemeinsam mit Swifts neuem Album.

#TheSwiftLife will be available worldwide in late 2017! — The Swift Life (@theswiftlifeapp) October 11, 2017

Swifts sechste Platte „Reputation“ erscheint am 10. November. Ihr Comeback-Musikvideo „Look What You Made Me Do“ erreichte mit 35,5 Millionen Klicks in 24 Stunden einen neuen YouTube-Rekord.