Podcast: Leben und Werk des großen Sean Connery

Billie Eilish hat das neue Musikvideo zu ihrem James-Bond-Titelsong „No Time to Die“ veröffentlicht.

Die 18-jährige Billie Eilish ist die jüngste Künstlerin, die je einen James-Bond-Titelsong aufgenommen hat. Nun veröffentlichte sie das Video zu „No Time To Die“. Ein hochkarätiges Team erschuf den neuen Titelsong Der Clip verwebt weichgezeichnete Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Eilish am Mikro mit Szenen aus dem kommenden gleichnamigen James-Bond-Film. Den Song „No Time To Die“ hat Eilish selbst geschrieben. Produziert wurde er von ihrem Bruder Finneas, der an nahezu allen Liedern von Eilish mitwirkt. Die Regie des Videos übernahm Daniel Kleinman und die orchestrale Begleitung wurde vom Komponisten Hans Zimmer zusammen mit Matt Dunkley arrangiert. Die Gitarrenklänge stammen wiederum von Johnny Marr.…