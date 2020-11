Von Bond zu Bond – Craig und Brosnan ehren Sean Connery

Sean Connery verkörperte von „James Bond jagt Dr. No“ (1962) bis zu „Sag niemals nie“ (1983) in sieben Filmen die Rolle des James Bond. Am vorherigen Samstag (31. Oktober) verstarb die Legende, seine Nachfolger auf der großen Leinwand gedenken ihm.

„Es erfüllt mich mit Trauer, von dem Tod einer der Größen des Kino zu hören“, so der jüngste Bond-Darsteller Daniel Craig am Sonntag (1. November) auf seinem Instagram-Account. Sean Connery habe für eine Ära und einen Stil gestanden. Er würde nicht nur als Bond in Erinnerung bleiben: „He helped create the modern blockbuster.“

Auch nach Connerys Tod rechnet Craig damit, dass er sowohl Schauspieler als auch Filmemacher in ihrem Schaffen beeinflussen wird. In Gedanken ist der 52-Jährige bei der Familie des Verstorbenen und all dessen Liebsten. Seine würdigenden Worten schließt Craig mit eine Anekdote ab. Jene lässt erahnen, wie gut sich die Schauspieler kannten: „Wo immer er ist, ich hoffe dort gibt es einen Golfplatz.“

Pierce Brosnan, der u.a. James Bond in „GoldenEye“ (1995) verkörperte, habe Sean Connery schon zu Kindestagen in seiner Rolle als 007 vergöttert. „Du hast uns allen den Weg gezeigt, sodass wir in deine Fußstapfen treten konnten“, postet Brosnan in Gedenken auf Instagram.

Connery starb am vorherigen Samstag (31. Oktober) im Alter von 90 Jahren.