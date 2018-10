„The Walking Dead“-Abspann: Wer war Scott Wilson?

„In Memory of Scott Wilson“ – so schlicht wie bewegend gedachte „The Walking Dead“ des am Samstag verstorbenen Schauspielers Scott Wilson. Der US-Amerikaner verstarb im Alter von 76 Jahren an einer Leukämie-Erkrankung. Die Zombieserie erinnert in ihren Folgen-Abspännen immer wieder an Verstorbene, die in Verbindung mit dem AMC-Format standen, sei es James Heltibridle oder George A. Romero, dem Zombie-Übervater, dessen Namen die „TWD“-Produzenten jedoch prompt falsch schrieben.

In Memory of Scott Wilson:

Scott Wilson verkörperte ab Staffel zwei den Farmer und Tierarzt Hershel Greene, er wurde zu einer der wichtigsten Charaktere der Reihe; aus seiner Familie ist nur noch Tochter Maggie (Lauren Cohan) am Leben. In gewisser Weise bleibt Hershel in der Serie am Leben, da Maggie ihr neugeborenes Kind nach ihrem Großvater benannte.

Der Staffelauftakt wird diesen Montag (08. Oktober) auf Sky (Fox) ausgestrahlt.