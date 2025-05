Peinlich: „Walking Dead“-Macher ehren Zombiekönig Romero, schreiben aber den Namen nicht aus

Episoden verstorbenen Persönlichkeiten zu widmen hat bei „The Walking Dead“ Tradition, im Frühjahr ehrten die Serienmacher Bernie Wrightson.

Die aktuelle Folge „Erster Kampf“ (Staffel acht, Folge eins) huldigt im Abspann gleich zwei Menschen. Zum einen Stuntman John Bernecker, der bei den Dreharbeiten zur Season nach einem Sturz aus neun Metern Höhe verstarb.

Peinlich: Auf der Schrifttafel im Abspann steht der Name unvollständig: „George Romero“ heißt es da, statt „George A. Romero“.

Zum anderen dem König der Zombiefilme, George A. Romero. Romero prägte mit seinen Untoten-Dramen ab „Nacht der lebenden Toten“ von 1968 die Darstellung der schlurfenden Leichen bis heute mit. Der Regisseur verstarb im Juli dieses Jahres im Alter von 77 Jahren.

George Andrew Romero

Das „A“ in Romero steht übrigens für „Andrew“

Ist es kleinlich, das Fehlen des Buchstabens zu anzumerken? Nein. Die Filmbranche lebt auch von den Eitelkeiten ihrer Persönlichkeiten. Dass sie auf Initialen bestehen, von W.C. Fields über P.T. Anderson bis Vivica A. Fox.

Keller Fornes: „The Walking Dead“-Star mit 32 Jahren verstorben

Keller Fornes ist tot. Der texanische Schauspieler wurde 32 Jahre alt. Medienberichten zufolge soll er bereits am 19. Dezember 2024 verstorben sein. Die Todesursache ist aktuell nicht bekannt. Er hinterlässt seine Frau Margie sowie seine Eltern und Brüder.

Filmwelt trauern um Fornes

Der Mime, der sich mit Auftritten in „The Walking Dead“ und auch „County Rescue“ einen Namen machte, wird in der Filmwelt schwer vermisst. Great American Family, wo „County Rescue“ in den USA ausgestrahlt wird, vermeldete zum Tod von Keller Fornes, er sei ein „besonderer Mensch und Schauspieler, Autor und Regisseur sowie Sänger und Musiker“ gewesen.

Und weiter schrieben sie via Social Media: „Seine Energie und sein Enthusiasmus haben alle, mit denen er hier bei Great American Media gearbeitet hat, sowie die Schauspieler und die Crew von ‚County Rescue‘ beflügelt.“ Sowie: „Unsere Gebete sind bei seiner Familie und allen, die er berührt hat.“

Instagram-Post zum Tod von Keller Fornes:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch Schauspielkollegin Julia Reilly teilte im Internet mit: „Wir vermissen dich.“