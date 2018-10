Der kurze Clip deutet darauf an, dass Natur-Elemente eine entscheidende Bedeutung in zukünftigem Inhalt und Ästhetik der Serie haben werden.

Kurz vor Anlauf der von Fans erwarteten neunten Staffel von „The Walking Dead“ kurbelt AMC den Hype um die Serie nochmals an. So hat der amerikanische Sender bereits die ersten vier Minuten der neuen Staffel freigegeben. Nun bekamen Anhänger auch die neu entworfene Titelsequenz zu sehen. Der Vorspann soll eine Hommage an die Graphic-Novel-Ursprünge der Serie sein, so Showrunnerin Angela Kang. Comic-Schöpfer Robert Kirkman scheint auch zufrieden mit der neuen Season sein und bewirbt die Apokalypsen-Serie zurzeit auf einer Handvoll Conventions. https://www.youtube.com/watch?v=TjnnzYBwVno Es ist bereits bekannt, dass die neuen Folgen einen inhaltlichen Zeitsprung enthalten werden und dass Hauptcharakter Rick Grimes…