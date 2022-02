„The Walking Dead“-Star Moses J. Moseley ist tot

„Ich will einfach nur Danke sagen für eure Unterstützung“, sagte Moseley damals. „All die Liebe, die ihr der Show, den Schauspielern, den Regisseuren und der Crew gebt, die bei der Entstehung geholfen haben. Ich hoffe, ihr schaut es euch immer und immer wieder an. Ich danke Euch so sehr für all eure Liebe und Unterstützung. Es bedeutet für mich die Welt und ohne euch sind wir nichts.“

Moseley wurde in Aiken im US-Bundesstaat South Carolina geboren und begann ab 2010 als Model zum arbeiten. Neben „The Walking Dead“ trat er in den Serien „Watchmen“, „Queen of the South“ und „American Soul“ auf.