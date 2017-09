„The Walking Dead“: Showrunner verrät erste Details zu Staffel 9

Am 23. Oktober geht „The Walking Dead“ in die nächste Runde, dann startet in den USA und nahezu zeitgleich auch in Deutschland im Pay-TV die achte Staffel der Serie. Ein Großteil der neuen Folgen wird sich um den Totalen Krieg handeln, wie er in der Comic-Vorlage bereits zu lesen war.

Doch anscheinend haben die Macher der Zombie-Reihe auch schon für die Zukunft einen guten Plan parat, wie es mit „The Walking Dead" weitergehen kann. In einem Interview mit „Comic Book" verriet Showrunner Scott M. Gimple erste Details über die noch gar nicht abgedrehten Episoden der neunten Season.

Erste Vorbereitungen für Weiterentwicklung der Serie

So war bereits die 7. Staffel von „The Walking Dead“ ein erster Versuch, die Story auf die Zukunft der Serie vorzubereiten. Dafür wurden zahlreiche Figurenkonstellationen aufgebrochen.

Gimple: „Wir wussten, dass wir uns in diese Richtung bewegen würden, und es gibt sogar Aspekte in der kommenden Staffel, die ich jetzt lieber verschweige, aber die dennoch von großer Bedeutung sind. Denn die nächste Staffel, vor allem die erste Hälfte, wird wirklich anders sein. Erst kommt die Langzeitplanung und dann geht es in den Krieg der Details, an denen man arbeitet.“