The Weeknds „Avatar“-Song ist endlich da

Mit „Nothing Is Lost (You Give Me Strength)“ hat The Weeknd nach wochenlanger Vorankündigung am Donnerstag (15. Dezember) den Titelsong zum Soundtrack von „Avatar: The Way of Water“ geliefert. Die Nummer wurde von Swedish House Mafia und dem Komponisten Simon Franglen produziert.

„Avatar: The Way of Water“ läuft seit 14. Dezember in den deutschen Kinos. In den Hauptrollen zu sehen sind Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi und Kate Winslet. Unser Interview mit den beiden Darstellern Sam Worthington und Stephen Lang gibt es hier. Geplant sind noch drei weitere Fortsetzungen zum ersten Teil „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ (2009).

So klingt der Soundtrack zu „Avatar: The Way of Water“

The Weeknd war bereits an mehreren Soundtracks beteiligt, darunter zum Beispiel die von ihm komponierte „Fifty Shades of Grey“-Single „Earned It“ (2014) und sein „Black Panther“-Song „Pray for Me“ (2018).

Bereits vor wenigen Tagen teilte der Musiker auf Instagram den Trailer zum Film, in dessen Hintergrund man den Track hört:

Das Tracklist zum Soundtrack

Nothing is Lost (You Give Me Strength) (The Weeknd) Into The Water Happiness Is Simple A New Star Converging Paths Rescue and Loss Family is Our Fortress Hometree The Way of Water Payakan Mighty Eywa Friends Cove of The Ancestors The Tulkun Return The Hunt Na’vi Attack Eclipse Bad Parents Knife Fight From Darkness to Light The Spirit Tree The Songcord (Zoë Saldana)

The Weeknd live 2023

Kürzlich gab der Musiker bekannt, dass er seine „After Hours til Dawn Tour“ bis ins Jahr 2023 verlängern werde, mit Terminen in Europa und Lateinamerika. Auf der Europa-Tournee begleiten den 32-Jährigen der DJ und Musik-Produzent Kaytranada und der Songwriter Mike Dean. Tickets gibt es unter anderem hier.

02. Juli: Volksparkstadion, Hamburg

04. Juli: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

14. Juli: Deutsche Bank Park, Frankfurt (ausverkauft)

04. August: Olympiastadion, München (ausverkauft)

Mit seinem neuen Album „Dawn FM (Alternate World)“ veröffentlichte er im Januar eine erweiterte Version von „Dawn FM“, auf der sich unter anderem Zusatz-Tracks und Remixe befinden.