The White Stripes veröffentlichen neue Live-Platte

The White Stripes feiern dieses Jahr die Gründung der Band vor 20 Jahren. Zur bittersüßen Aufheiterung der Fans erscheinen kontinuierlich Live-Platten mit Aufnahmen von legendären Shows, wie etwa die im Juli veröffentlichte EP „The White Stripes’ First Show: Live on Bastille Day“. Die drei Songs stammen aus dem ersten Auftritt der Band während einem Open-Mic-Event in ihrer Heimatstadt Detroit.

Nun ist ein umfassendes Live-Zusammenstellung aus den frühen Jahren der Bandgeschichte vorbestellbar. Das Vault Package enthält ein 3LP-Set mit drei komplett aufgenommenen Detroit-Konzerten, darunter ein Albumcase von "White Blood Cells". Die Platten sind auf rotem, schwarzem und weißen Vinyl gepresst. Zudem beinhaltet das Set drei von Jack White designte reproduzierte Konzertposter der jeweiligen Shows.

Jack White arbeitet schon an neuen Songs

Das streng limitierte Set ist nur bis zum 31. Oktober auf der Third-Man-Records-Webseite vorbestellbar. Unterdessen soll Jack White bereits an einem neuen Soloalbum arbeiten.