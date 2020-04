The Who einst von Polizei des Kidnappings verdächtigt

Foto: Michael Ochs Archives. All rights reserved.

The Who (1968)

Keith Moon und John Entwistle von The Who wurden einst von der britischen Polizei verdächtig eine Frau gekidnappt zu haben – das haben bis vor kurzem unveröffentlichte Notizen des Bassisten Entwistle enthüllt. So sollen sich er und sein Bandkollege nach einem Konzert im englischen Newcastle einen kleinen Scherz erlaubt haben, der später fürchterlich aus Kontrolle geriet.

Der Geschichte zu Folge, sollen sich die beiden Männer damals in einem Scherzartikel-Laden ein Paar aufblasbare Beine besorgt, diesen Netz-Strumpfhosen angezogen und mit ihnen anschließend in Entwistles Bentley, aus dem Fenster heraushängend, quer durch die Stadt gefahren sein. Schlagzeuger Keith Moon hätte passend dazu „wie ein Mädchen gekreischt“. Wie überzeugend diese Aktion schlußendlich sein sollte, stellte sich später im Hotel heraus – denn dort warteten schon zwei Polizisten.

Die Polizisten fragten Entwistle, ob er der Besitzer eines Bentley wäre und informierten ihn, dass eine Kollegin die beiden mit einer Frau gesichtet hätte, die einen beunruhigenden Eindruck gemacht hatte. Das Missverständnis wurde allerdings schnell aufgelöst. So schreibt Entwistle: „Wir werden in das Hotel begleitet, wo Keith die aus der Wanne herausragenden Beine mit einer Decke über einem Kissen arrangiert hat. Die Polizei ist sehr erleichtert, nachdem sie die Decke nervös entfernt hat.“