The Who: Neuveröffentlichung und Deluxe-Edition von „The Who Sell Out“

The Who Sell Out

Neues von The Who: Am 23. April wird die „The Who Sell Out“-Super-Deluxe-Edition veröffentlicht. Das 1967 erstmals erschienene Album umschreibt die Darstellung der Zeit, in der es entstanden ist, ganz gut: Das Ende der „Swinging 60s“ trifft auf Pop-Art, gemischt mit Psychedelia und Straight-Ahead-Pop, Pop verwandelt sich in Rock – und die „Love Generation“ wird zu einem globalen Phänomen.

Das Album enthält Stücke wie „I Can See for Miles“, die Mini-Oper „Rael“ von Pete Townshend und die psychedelischen Explosionen von „Armenia City In The Sky“ und „Relax“.

Für The-Who-Liebhaber: Super-Deluxe-Edition, Vinyls und CDs

Die neue „Super-Deluxe-Edition“ enthält 112 Tracks, von denen 46 unveröffentlicht sind, ein 80-seitiges, farbiges Hardcover-Buch mit Fotos aus der Zeit, Memorabilia, Track-by-Track-Anmerkungen und neue Cover-Notizen von Pete Townshend, mit Kommentaren von Pete Drummond (Radio London DJ), Richard Evans (Designer) & Roy Flynn (Manager des Speakeasy Clubs) – und viele Beilagen wie etwa Poster, Sticker und Karten.

Am 23. April 2021 erscheint „The Who Sell Out“ in folgenden Konfigurationen neu aufgelegt:

Super-Deluxe-Edition

Die Super-Deluxe-Edition kommt mit 5 CDs und zwei Bonus-7-Inches. Die Box enthält insgesamt 112 Tracks, viele davon sind bisher unveröffentlicht. Auch enthalten ist ein 80 Seiten Hard-Back-Full-Colour-Buch inklusive seltenen Fotos, Track-Anmerkungen und Kommentaren. Außerdem enthalten sind neun Poster, verschiedene Beilagen und mehreren Replikate.

Die 2-LP-Versionen enthalten neben dem Originalalbum einige Highlights des Box-Sets.

2 CD

Die 2-CD-Version enthält zusätzlich ein 16-seitiges Booklet.

