Foto: Redferns, Mark and Colleen Hayward. All rights reserved.

The Who

The Who kommen im Rahmen ihrer „Moving On!“-Tournee auch nach Europa – bislang wurde jedoch nur ein Konzert auf dem Kontinent bestätigt, in England: Pete Townshend, Roger Daltrey und Live-Musiker kommen ins Wembley-Stadion von London.

Am 6. Juli geben The Who dort ihr Konzert. Den Support macht ein Riesenfan der Band: Eddie Vedder, Sänger von Pearl Jam. Vor ihm treten die Kaiser Chiefs auf.

The Who: neues Album

Die Auftritte, von London abgesehen bislang nur für die USA und Kanada geplant, dienen auch der Bewerbung des kommenden, noch unbetitelten Albums, dem Nachfolger von „Endless Wire“ 2006.

Kooperation

Statement von Pete Townshend: „Roger kam auf den Namen ‚Moving On!‘, I liebe den Namen. Genau das wollen wir: Weitermachen, mit neuer Musik als auch klassischer Who-Musik. Risiken auf sich nehmen, nichts zu verlieren. Seid ihr bereit?“

Tickets für The Who

Tickets gibt es hier.

Presale und Sale

Pressale startet am 30. Januar als „02 Priority Sale“, der reguläre Vorverkauf startet am 01. Februar.