Thirty Seconds To Mars: Neues Album „America“ – Tracklist + Infos

Thirty Seconds To Mars legen am 06. April mit einem weiteren Album nach. Die Platte enthält zahlreiche Gastauftritte – von Halsey über A$AP Rocky bis hin zu Zedd, der einen Song darauf produziert hat.

Weiterlesen Live 2018: Die besten und wichtigsten Tourneen Sehen Sie hier: alle von ROLLING STONE 2018 präsentierten Tourneen, dazu ausgesuchte Konzerte Seit Montag (26. März) ist auch die erste Single zu hören: „One Track Mind“ feat. A$AP Rocky (siehe oben). Vielversprechend dürfte auch die Kampagne für das Albumcover der neuen LP von Thirty Seconds To Mars sein. Fans können sich auf einer Website ihr eigenes Artwork basteln. Die zur Verfügung stehenden Beispiele erregten jedenfalls schon viel Aufmerksamkeit und spielen mit der Listen-Manie des Internets. Jared Leto erklärt das Konzept in einem kleinen Video.

Thirty Seconds To Mars: „America“ – Tracklist

„America“ Track Listing:

„Walk On Water“

„Dangerous Night“ produced by Zedd

“Rescue Me”

“One Track Mind” feat. A$AP Rocky

„Monolith“

„Love Is Madness“ feat. Halsey

“Great Wide Open”

“Hail To The Victor”

“Dawn Will Rise”

“Remedy”

“Live Like A Dream”

“Rider”

Im Sommer kommt mit „A Day In The Life Of America“ auch weltweit ein Film ins Kino, mit dem Thirty Seconds To Mars ihrem Heimatland zeigen wollen, was so großartig daran ist. Gedreht wurde die Doku am 04. Juli 2017, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, in 50 US-Staaten sowie Washington D.C. und Puerto Rico.

Unterstützt von News- und Media-Inhalten und über 10.000 Einsendungen von Fans aus ganz Amerika dürfte eine nicht nur für Fans der Band ganz spezielle Amerika-Dokumentation dabei herausgekommen sein. Unter dem Hashtag #WhatAmericaMeansToMe sollen weitere Gedanken über ein modernes Amerika geäußert werden.

Deutsche Anhänger von Thirty Seconds To Mars können sich natürlich auch auf Live-Auftritte der Band freuen. Die Musiker sind in den kommenden Monaten gleich mehrfach hierzulande unterwegs.

Thirty Seconds To Mars – Konzerte in Deutschland

02.05.2018 Hamburg, Barclaycard Arena

03.05.2018 Berlin, Mercedes-Benz Arena

04.05.2018 Köln, Lanxess Arena

22.08.2018 Dresden, Messe Halle 1

27.08.2018 Freiburg, Messe

05.09.2018 Hannover, TUI Areny

01.06./02.06.2018 Rock am Ring/Rock im Park