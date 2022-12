Thom Bell: Philadelphia-Soul-Pionier ist tot

Thom Bell bei der Grammy-Veranstaltung „Salute to Music Legends“ 2017 in New York

Thom Bell ist tot. Der Musikproduzent starb im Alter von 79 Jahren in seinem Zuhause im amerikanischen Bellingham. Zur Todesursache ist bisher nichts bekannt. Vermeldet wurde sein Ableben am Donnerstag (22. Dezember)

Bell wurde 1943 in Jamaika geboren. Als Kind zog er mit seinen Eltern nach Philadelphia. In den 60ern arbeitete er mit der Soulband The Delfonics und schrieb unter anderem deren Hit „Didn’t I (Blow Your Mind This Time)“. Außerdem komponierte er Titel für The Stylistics, The Spinners und Elton John. Bell gilt neben Kenny Gamble und Leon Huff als einer der Begründer des „Sound of Philadelphia“. Das Trio gründete 1971 das Plattenlabel Philadelphia International Records.