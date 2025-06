Wie viel Pop ist Thomas Mann?

Als Thomas Mann im Februar 1938 nach Los Angeles reiste, um im Shrine Auditorium seinen Vortrag „The Coming Victory Of Democracy“ zu halten, residierte er im Beverly Hills Hotel am Sunset Boulevard, das man fast 40 Jahre später auf dem Cover des Eagles-Albums „Hotel California“ sehen konnte.

Dass das Motiv eine Anspielung auf „Lotte in Weimar“ war, den Roman über Geniekult und Celebrity Culture, an dem Mann seinerzeit schrieb, darf man bezweifeln, aber der Zauberer hat definitiv Spuren in der Popkultur hinterlassen.

Der Protagonist von Christian Krachts „Faserland“ (1995) etwa sucht am Ende seiner Reise vergeblich nach Manns Grab, Anthony Soprano Jr. liest in einer „Sopranos“-Folge „Death In Venice“, obwohl mit Blick auf den allmählichen Verfall seiner Familie „Buddenbrooks“ wohl passender gewesen wäre.

Thomas Mann als Vorbild

Der Roman über die Lübecker Kaufmannssippe hat aber in Noah Baumbachs Patchworkfamiliensaga „The Meyerowitz Stories“ einen kurzen Auftritt. Die in Manns Texten so prominente Inszenierung des empfindsamen Körpers, die Verklärung von Krankheit und Melancholie finden sich im Werk vieler Künstler:innen von Roxy Music bis Perfume Genius.

Seit Luchino Viscontis Verflmung von „Tod in Venedig“ (1971) ist der polnische Junge Tadzio, der für den Schriftsteller Gustav von Aschenbach in Manns Novelle zur verhängnisvollen Obsession wird, zu einer queeren Ikone geworden. Rufus Wainwright setzte ihm in seinem Song „Grey Gardens“ (2001) ein Denkmal. Morrissey schlüpfte in die Rolle des sterbenden Aschenbach und erklärte: „I just want to see the boy happy“ (2006).

Zuletzt schien „Der Zauberberg“ eine Pop-Renaissance zu erfahren: Kazu Makino von Blonde Redhead sang 2004: „I must stay on magic mountain“, Father John Misty erklärte 2017: „I’m growing old on magic mountain“, und Michelle Zauner gab auf dem neuen Japanese-Breakfast-Album den Hans Castorp: „Once the fever subsides/ I’ll return to the fatlands/ A new man, a new man.“