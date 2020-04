Ticketmaster: Gutscheine statt Geld zurück

Wegen Corona wird die Tour von Queen + Adam Lambert auf 2021 verschoben. Alle Termine und Ticket-Infos hier.

Queen + Adam Lambert verschieben wegen der Corona-Krise ihre Europa-Tournee. Davon betroffen sind hierzulande die Konzerte in Berlin, Köln, und München. Neue Termine: vom 24. bis 29. Juni 2021 . Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Pressemitteilung von Brian May: „Wir sind sehr traurig über die Verschiebung unserer Europa-Tournee, aber in dem anomalen Zustand unserer Welt, kann dies unsere Fans nicht überraschen. Die unglaubliche Euphorie bei unserer jüngsten sechswöchigen Stadion-Tour (in Südkorea, Japan, Neuseeland und Australien mit bis zu 60.000 Besuchern) erscheint jetzt fast wie ein unwirklicher, ferner Traum. Die gute Nachricht sei allerdings, dass wir einen Plan B…