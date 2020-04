Depeche Mode feiern ihre Live-Crew

Das wird Sie auch interessieren





„Thank you to all of the crew members who work tirelessly to make tours happen. You have our support. #CrewNation“ – auf Facebook bedanken sich Depeche Mode bei ihren Konzert-Mitarbeitern, denen sie ihre Live-Shows zu verdanken hätten.

Hintergrund ist ein vom Konzertveranstalter Live Nation initiierter Fond („Crew Nation“), der Roadies, als auch Venue-Angestellte / Hilfskräfte unterstützen will. Durch die Corona-Pandemie und den Stillstand aller Konzert-Aktivitäten fürchten weltweit Millionen im Musikgeschäft um ihre Jobs.

Depeche Mode bekommen die Corona-Krise auch zu spüren. Die Veröffentlichungen ihrer Live-Sets „Spirits In The Forest“ / „Live Spirits“ als auch die der „Violator“-Box wurden auf unbestimmte Zeit verschoben – der dafür zuständige Vertrieb setze bei der Verteilung von Gütern auf andere Prioritäten.

Depeche Mode auf Facebook: