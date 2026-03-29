Tiger Woods überschlägt sich mit Land Rover – Klage droht

Tiger Woods ist nach einem Unfall in Jupiter Island, Florida, wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt worden. Behörden zufolge hatte er am Freitag (27. März) ein anderes Fahrzeug gerammt und dabei seinen Land Rover zum Überschlag gebracht.

Auf einer Pressekonferenz des Martin County Sheriff’s Office in Florida schilderte ein Beamter den Hergang: Die Polizei war am Freitag zu einem Unfall gerufen worden, an dem ein Pickup mit angehängtem Druckreiniger-Trailer und ein von Woods gesteuerter Land Rover beteiligt waren. Woods hatte das Heck des Anhängers gestreift, woraufhin sein Fahrzeug sich überschlug. Er wurde wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss mit Sachschaden sowie der Verweigerung einer rechtmäßigen Untersuchung festgenommen – Woods hatte eine Urinprobe verweigert.

Die Behörden gaben an, Woods habe Anzeichen von Beeinträchtigung gezeigt und sei „eingehenden Nüchternheitstests am Straßenrand“ unterzogen worden. Er habe seine früheren Verletzungen und Operationen erklärt und sich kooperativ verhalten. Einem Atemalkoholtest unterzog er sich – das Ergebnis war laut Sheriff’s Office dreimal null – die Urinprobe jedoch verweigerte er. Woods und der andere beteiligte Fahrer schienen unverletzt, wenngleich der Beamte darauf hinwies, dass der Vorfall erst wenige Stunden zurückliege. Woods befand sich daraufhin in Gewahrsam und konnte frühestens nach acht Stunden gegen Kaution entlassen werden.

Kein Kommentar von Woods‘ Team

Woods’ Sprecher reagierten auf eine Anfrage des ROLLING STONE zunächst nicht. Es ist mindestens das dritte Mal, dass der Golfstar in einen Autounfall verwickelt ist. Im Februar 2021 kam sein SUV auf einer Küstenstraße in Los Angeles von der Fahrbahn ab – der Unfall zog mehrere Bein- und Knöchelverletzungen nach sich. Im Mai 2017 war Woods nahe seinem Wohnhaus in Jupiter festgenommen und wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer angeklagt worden. Bei ihm wurden mehrere Medikamente gefunden, die er nach eigenen Angaben zur Schmerzbehandlung nach einer seiner sieben Rückenoperationen einnahm. Woods bekannte sich schuldig wegen rücksichtslosen Fahrens – im Gegenzug wurde die Anklage fallengelassen.