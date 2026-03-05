Was Britney Spears nach DUI-Festnahme jetzt droht

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Warum Sie unbedingt das neue Album von King Krule hören sollten

Der California Highway Patrol hat Britney Spears kurz vor 21:30 Uhr am Mittwochabend festgenommen – das geht aus einer Häftlingssuche auf der Website des Ventura County Sheriff’s Office hervor. Mehrere Medien berichten, Spears sei wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss (DUI) in Gewahrsam genommen worden, auch wenn das Ventura County Sheriff’s Office keinen Festnahmegrund nennt.

Spears, 44, wurde gegen 3 Uhr morgens am Donnerstag offiziell gebucht und kurz nach 6 Uhr im Rahmen eines sogenannten „Cite & Release“ wieder freigelassen – dabei wird die beschuldigte Person gegen eine Vorladung ohne Kaution entlassen. Eine Bewährungsempfehlung ist nicht vermerkt, ihr Fahrzeug befindet sich inzwischen auf einem Abschleppgelände. Die Sängerin, deren Beruf in den offiziellen Unterlagen als „celebrity“ angegeben ist, muss am 4. Mai vor dem Ventura County Superior Court erscheinen.

Spears‘ Pressevertreter und der California Highway Patrol haben auf eine Anfrage des ROLLING STONE zunächst nicht geantwortet. Spears‘ Instagram-Seite mit 44 Millionen Followern war nach der Festnahme nicht aufrufbar.

Vorfall bereits im Oktober

Die Klatschseite Page Six berichtete im Oktober, ein Video aus dieser Zeit zeige Spears beim angeblich gefährlichen Fahren – sie soll anderen Fahrern dicht aufgefahren sein. Der vermeintliche Vorfall ereignete sich rund um die Veröffentlichung der Memoiren ihres Ex-Mannes Kevin Federline mit dem Titel „You Thought You Knew“.

Spears hat den Großteil ihres Lebens im Brennglas der Öffentlichkeit verbracht, wobei das Interesse an der Künstlerin noch einmal deutlich zunahm, als ein Richter sie nach 13 Jahren aus einer Vormundschaft unter der Aufsicht ihres Vaters James „Jamie“ Spears entließ.

Seitdem hat sie Sam Asghari geheiratet und sich wieder von ihm getrennt, ihre eigene Autobiografie „The Woman in Me“ veröffentlicht sowie zwei Singles herausgebracht: „Hold Me Closer“ mit Elton John und „Mind Your Business“ mit will.i.am. Wie der ROLLING STONE vergangenen Monat berichtete, hat Spears ihren Musikkatalog und weitere Rechte an Primary Wave verkauft.