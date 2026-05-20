TikTok-Influencerin wegen Mordkomplott gegen Boyband-Sänger Jack Avery angeklagt

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Eine TikTok-Influencerin ist angeklagt, gemeinsam mit ihrem Vater und ihrem Ex-Freund über das Darknet einen Auftragsmörder angeheuert zu haben, um den Musiker Jack Avery zu töten – ein ehemaliges Mitglied der Boyband Why Don’t We.

Gabbie Gonzalez, 24, hat mit Avery, 26, eine sieben Jahre alte Tochter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, den Mordplan mitentworfen zu haben, um einen erbitterten Sorgerechtsstreit mit dem Sänger zu ihren Gunsten zu lösen.

Laut Gerichtsunterlagen wurde Gonzalez vergangene Woche in Nordkalifornien festgenommen. Am Dienstag erschien sie in einem Plexiglas-Haftkäfig in einem Gerichtssaal in der Innenstadt von Los Angeles – blauer Hoodie, Handschellen, das lange lockige Haar, das Follower ihrer TikTok- und Instagram-Accounts kennen, auf denen sie jeweils knapp eine halbe Million Abonnenten hat. Ein Plädoyer ließ sie nicht verlesen. Ihr Anwalt bat um mehr Zeit zur Sichtung der Beweise, woraufhin der Richter die Anklageverlesung auf Donnerstag vertagte. Die Kaution wurde auf zwei Millionen Dollar festgesetzt; zudem ordnete der Richter an, dass Gonzalez einen Mindestabstand von 100 Yards zu Avery und dem gemeinsamen Kind einhalten und keinerlei Kontakt aufnehmen darf.

Drei Angeklagte, schwere Vorwürfe

Gonzalez, ihr Vater Francisco Gonzalez, 59, und Kai Faron Cordrey, 26, wurden am Dienstag gemeinsam in je einem Anklagepunkt wegen versuchten Mordes, Verabredung zum Mord und Anstiftung zum Mord angeklagt – so steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft des Los Angeles County, die ROLLING STONE vorliegt. Francisco wurde am Montag im Seminole County, Florida, festgenommen und sitzt laut Gefängnisdatenbank ohne Möglichkeit einer Kaution in Haft.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Gabbie zwischen Oktober 2020 und Mai 2021 „wiederholt darüber gesprochen habe, dass sie Jack Avery tot sehen wolle“, und dass sie Cordrey, damals ihr Freund, dazu gebracht habe, jemanden für die Ausführung der Tat anzuheuern. Demnach sollen Gabbie und Cordrey besprochen haben, Bitcoin im „Darknet“ einzusetzen, und geplant haben, „den Mord wie einen Unfall aussehen zu lassen“.

Gabbies Vater soll Cordrey am 26. April 2021 10.000 Dollar als Vorschuss für den Plan überwiesen haben. Laut Anklage transferierte Cordrey das Geld auf ein Gemini-Kryptowährungskonto und „begann, ein Darknet-Auftragsmord-Konto unter dem Alias ‚LizardKing69′ zu nutzen“. Am 22. Mai 2021 soll Cordrey Jack Avery als Zielperson benannt, eine Adresse in Los Angeles angegeben und den Teilnehmern des Accounts mitgeteilt haben, Avery solle „mit welcher Methode auch immer am einfachsten getötet werden“.

FBI-Agent als verdeckter Ermittler

Am 4. Juni 2021 habe der Account-Administrator weitere 4.000 Dollar gefordert, woraufhin Cordrey erneut bei Francisco um das Geld gebeten habe, so die Staatsanwaltschaft. Einige Tage später soll Cordrey verlangt haben, dass Avery innerhalb weniger Tage getötet werde.

Am 19. September 2021 soll ein verdeckter FBI-Ermittler, der als Auftragsmörder der Gruppe auftrat, Cordrey telefonisch über den angeblichen Plan gesprochen haben. Cordrey soll Avery als Ziel benannt und Zahlung sowie Todesnachweis besprochen haben. In einem späteren Gespräch soll Cordrey gesagt haben, Gabbie wolle die Tat durchgeführt sehen und Francisco könne dafür bezahlen. Francisco soll daraufhin den verdeckten Ermittler mit dem per SMS übermittelten Passwort „Bullrun“ kontaktiert haben, um eine frühere Bitcoin-Zahlung zu besprechen.

Am 20. Oktober 2022 soll Gabbie in einem aufgezeichneten Telefonat mit Cordrey über die Kommunikation mit dem vermeintlichen Auftragsmörder gesprochen und erörtert haben, „wie auf die Drohung einer Enthüllung zu reagieren sei“. Außerdem soll Gabbie Cordrey mitgeteilt haben, „dass sie mit ihrem Vater sprechen könne … weil er den Großteil davon gehandhabt habe“.

Averys Aussage vor Gericht

Bei einer Verurteilung drohen allen drei Angeklagten 25 Jahre bis lebenslange Haft, so die Staatsanwaltschaft.

Im Vorfeld der Anhörung hatte Avery beim Familiengericht des Los Angeles County eine zivilrechtliche einstweilige Verfügung beantragt. In einer eidesstattlichen Erklärung gab er an, bereits 2021 von dem angeblichen Mordplan erfahren zu haben.

„Ich wurde vom FBI darüber informiert, dass ein Auftragsmörder angeheuert worden war, um mich zu töten“, schrieb er. Der Sänger erklärte, ein Ermittler habe ihn am Freitag darüber in Kenntnis gesetzt, dass Gabbie wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen worden sei und sich in Polizeigewahrsam befinde. Seine Tochter sei in einer Pflegefamilie untergebracht worden; er habe sie am Samstag umgehend abgeholt.

Bedrohung auch nach der Verhaftung

Avery erklärte weiter, Mitglieder von Gabbies Familie riefen ihn „unaufhörlich an und schrieben ihm“, um zu erfahren, wo das Kind sei. Zwei Frauen, die als Freundinnen von Gonzalez identifiziert wurden, seien an seinem Haus in Südkalifornien aufgetaucht und hätten „gegen seine Tür gehämmert“ und an der Türklingel geläutet – ebenfalls auf der Suche nach dem Mädchen.

Er gab an, das FBI habe ihn gewarnt, es sei „nicht sicher“, sich in Gabbies Nähe aufzuhalten, und er sei sich „der Sicherheitsrisiken sehr bewusst“ gewesen, jedes Mal wenn er einen Besuch bei seiner Tochter einplante.

„Ich bin trotzdem gereist, um [meine Tochter] zu sehen, und musste lernen, mit meinen eigenen Ängsten und meiner Anspannung umzugehen“, schrieb er. „Ich habe das getan, weil [meine Tochter] mir so wichtig ist und weil ich mir ernsthafte Sorgen um ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen gemacht habe.“