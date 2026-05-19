Thomas Massie will die Epstein-Akten. Trump will ihn aus dem Kongress drängen

Donald Trump will die republikanischen Kongressmitglieder durch den Rest seiner Amtszeit an der Macht halten – aber er will die Midterms auch nutzen, um jene zu bestrafen, die von der MAGA-Linie abgewichen sind. Die republikanische Vorwahl in Kentucky am Dienstag wird zeigen, wie weit die Kontrolle des Präsidenten über die Partei, ihre Wähler und die nachgelagerten Wahlen tatsächlich reicht.

In dem Rennen tritt Rep. Thomas Massie, ein Republikaner, der den vierten Kongressbezirk Kentuckys seit 2012 vertritt, gegen den von Trump unterstützten Ed Gallrein an – einen ehemaligen Navy SEAL.

„Ich hätte das nicht kommen sehen, aber meine Wahl ist zu einem Wendepunkt für das ganze Land geworden“, schrieb Massie am Dienstagmorgen, als in Kentucky die Wahllokale öffneten. „Heute schreiben wir Geschichte.“

Massie und Trump: alte Feindschaft

Massie – ein überzeugter Libertärer und ehemaliges Tea-Party-Mitglied – zieht Trumps Zorn schon seit dessen erster Amtszeit auf sich. Erstmals forderte Trump 2020 Konsequenzen, nachdem Massie die Abgeordneten während der Covid-19-Pandemie zur Rückkehr in die Hauptstadt gezwungen hatte – und verlangte, die Republikaner sollten „Massie aus der Republikanischen Partei werfen!“

Der Bruch zwischen den beiden hat sich seitdem nur vertieft. Als Massie im vergangenen Jahr die Verabschiedung von Trumps sogenanntem „Big Beautiful Bill“ ablehnte – der massive Kürzungen im Gesundheitswesen und bei sozialen Sicherheitsnetzen vorsah –, schrieb der Präsident, der „drittklassige Kongressabgeordnete Thomas Massie, ein schwacher und erbärmlicher RINO aus dem großartigen Commonwealth of Kentucky, einem Ort, den ich liebe und den ich SECHSMAL deutlich gewonnen habe, muss so schnell wie möglich aus dem Amt gejagt werden.“

Seitdem ist Massie einer der wenigen Republikaner im Kongress, der die Trump-Administration öffentlich auf die Freigabe der Epstein-Akten drängt und die amerikanische Politik gegenüber Israel und dem Iran kritisiert. Am Dienstag behauptete Stephen Miller, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses, auf X: „Bei jeder wichtigen Initiative der Trump-Administration schließt sich Massie allen Demokraten an, um dagegen zu stimmen. Deshalb unterstützen ihn jetzt all die Kommunisten.“

Loyalität als einziger Maßstab

Der Kongressabgeordnete aus Kentucky hat die Vorwürfe der bewussten Zusammenarbeit mit den Demokraten, die ihm von Trumps Verbündeten gemacht werden, wiederholt zurückgewiesen. Einem rechten Influencer sagte er am Montag, er stimme „91 Prozent der Zeit mit den Republikanern. Und die neun Prozent, bei denen ich es nicht tue – da verteidigen sie Pädophile, zetteln einen neuen Krieg an oder ruinieren unser Land.“

Doch Massies überwältigend republikanisches Abstimmungsverhalten bedeutet einem Präsidenten nichts, der bedingungslose, nicht verhandelbare Gefolgschaft als Maßstab setzt. Trump unterstützte Gallrein als Massies Herausforderer, noch bevor dieser überhaupt ins Rennen gegangen war, und beschrieb ihn als „mutigen Kampfveteranen“ und erfolgreichen Unternehmer.

„Sollte er sich entscheiden, Massie herauszufordern, hat Captain Ed Gallrein meine vollständige und uneingeschränkte Unterstützung. LAUF, ED, LAUF“, schrieb Trump.

Gallreins Rückendeckung aus Washington

Und Gallrein läuft – mit einem politischen Programm, das bedingungslose Loyalität gegenüber dem Präsidenten und seiner Bewegung verspricht, sowie erheblicher finanzieller Unterstützung durch das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), das ebenfalls auf Massies Abgang drängt.

Am Montag machte Gallrein gemeinsam mit Verteidigungsminister Pete Hegseth Wahlkampf – ein Zeichen dafür, wie direkt die Trump-Administration in den Versuch eingreift, einen präsidentenkritischen Kongressabgeordneten loszuwerden. Hegseth behauptete, er sei als Privatperson dort (schwer vorstellbar, dass es eine solche Unterscheidung für einen Kabinettssekretär gibt, der sich gerade im Kriegszustand befindet), und versuchte, die Entscheidung der Wähler in der Vorwahl mit der Unterstützung des Präsidenten zu verknüpfen. „Präsident Trump braucht keine weiteren Leute in Washington, die versuchen, einen Standpunkt zu machen, schon gar nicht aus seiner eigenen Partei. Er braucht Menschen, die bereit sind, ihm zum Sieg zu verhelfen und mit ihm zu stimmen, wenn es wirklich darauf ankommt“, sagte er. „Thomas Massies Bilanz spricht ebenfalls für sich: zu viel Selbstdarstellung, zu wenig gute Abstimmungen, jahrelanges Gebaren, als wäre Schwierigkeit dasselbe wie Mut. Ist es nicht.“

In einem Truth-Social-Post vom Montag startete Trump eine ausführliche Attacke gegen Massie, nachdem er ihn bereits am Wochenende angegriffen hatte. „Die großartigen Menschen Kentuckys haben Massie durchschaut – er stimmt nur gegen die Republikanische Partei und macht es damit der radikalen Linken sehr leicht“, schrieb er. „Anders als der ‚Leichtgewicht‘ Massie, ein völlig wirkungsloser VERLIERER, der uns so bitter enttäuscht hat, IST CAPTAIN ED GALLREIN EIN GEWINNER, DER EUCH NICHT IM STICH LASSEN WIRD.“

Trump sammelt Siege – vorerst

Umfragen deuten darauf hin, dass Gallrein Massie die Nominierung tatsächlich entreißen und Trumps Kontrolle über die republikanische Basis bestätigen könnte. So überzeugt ist Trump davon, dass seine öffentliche Druckkampagne gegen Massie Früchte tragen wird, dass er bereits neue Ziele im Visier hat.

Am Montag drohte der Präsident seiner langjährigen Gefolgsfrau Rep. Lauren Boebert (R-Colo.) mit einer eigenen Vorwahl-Herausforderung, nachdem sie gemeinsam mit Massie vor seiner Vorwahl Wahlkampf gemacht hatte. Boebert gehört zu einer Handvoll Republikaner, die beim Epstein-Skandal nicht mit Trump ziehen, und hat sich geweigert, die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für den Krieg gegen den Iran zu unterstützen.

Die ehemalige Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), einst die menschliche Verkörperung der MAGA-Politik, verließ den Kongress zu Jahresbeginn nach einem öffentlichen Bruch mit dem Präsidenten. Greene schrieb am Montag, nur sie und drei weitere Mitglieder der republikanischen Fraktion – Massie, Boebert und Rep. Nancy Mace (R-S.C.) – hätten sich den Demokraten angeschlossen und die Entlassungspetition unterzeichnet, die eine Abstimmung über die Freigabe der Epstein-Akten erzwang. Trump „wies Speaker Johnson an, die Abstimmung nicht zuzulassen, aber wir haben mutig gegen den Präsidenten gehandelt, sind nicht zurückgewichen und haben den Speaker überstimmt, um die Abstimmung zu erzwingen“, schrieb Greene. In einem separaten Post forderte sie die Kentuckier auf, „für Thomas Massie zu stimmen, der als EINZIGER Republikaner mit mir dafür gestimmt hat, Israel keine Mittel mehr zu gewähren, und der gegen die Finanzierung ausländischer Kriege ist!!!“

Wenn Vorwahlsiege nicht reichen

Es könnte ein vergeblicher Versuch sein, Massie über Wasser zu halten. Abgesehen von den Umfragen, die Gallrein im Vorteil sehen, gewannen zuletzt eine Reihe von Trump-unterstützten Herausforderern ihre Vorwahlen in Indiana, nachdem der Präsident Abgeordnete, die sich seinem Umverteilungsplan für Wahlbezirke verweigert hatten, mit Primaries bedroht hatte. Am Wochenende unterlag der republikanische Senator Bill Cassidy aus Louisiana dem von Trump unterstützten Herausforderer Rep. Julia Letlow (R-La.) und dem Staatsschatzmeister John Fleming, die in eine Stichwahl einzogen. Am Sonntag machte Sen. Lindsey Graham (R-S.C.) unmissverständlich klar, welche Botschaft an die GOP-Mitglieder gerichtet ist: „Wer versucht, Präsident Trump zu zerstören, wird verlieren – denn das hier ist die Partei von Donald Trump.“

Doch während Trump in diesen Vorwahlen Siege einfährt, könnte er den Krieg dennoch verlieren. Die Zustimmungswerte des Präsidenten befinden sich auf einem historischen Tief und fallen weiter. Die Amerikaner leiden zunehmend unter den steigenden Kosten des Kriegs gegen den Iran, der die Benzin- und Kraftstoffpreise in die Höhe getrieben, die Inflation angeheizt und die ohnehin schon angespannte Lebenshaltungskostenkrise verschärft hat. Die Demokraten lehnen ihn mehr denn je ab, der Unmut innerhalb der Republikanischen Partei wächst, und die entscheidenden unabhängigen Wähler, die Trump 2024 den Sieg beschert hatten, laufen in Scharen davon.

Ein MAGA-Kandidat mag in einer geschlossenen Vorwahl mit der vollen Aufmerksamkeit des Präsidenten gut abschneiden – aber Republikaner tendieren dazu, schwächer zu werden, wenn Trump nicht selbst auf dem Stimmzettel steht. Selbst wenn Massies Kongresskarriere den Dienstag nicht überlebt, könnten die Folgen von zwei Jahren rücksichtsloser Regierungsführung im November die Rechnung präsentiert bekommen.