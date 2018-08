Til Schweiger will nicht aufhören, seine Tochter zu küssen

Auf Instagram stellte der Schauspieler ein Video ein, auf dem er gleich mehrfach seine Tochter Lilli (20) auf den Mund küsst. Das entfachte im Netz sofort eine äußerst lebhafte Debatte, an der auch Olli Schulz teilnahm.

Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als Familie - findet auch Til Schweiger. Der „Tatort“-Star zelebrierte auf Instagram mit einem Video die tiefe Bande zu seiner Tochter Lilli. Dafür postete er mit dem Wort „Love!“ versehen, einigen Herzchen-Emojis und dem Hashtag #Family ein Video, in dem er und die 20-Jährige sich mehr als einmal liebevoll auf den Mund küssen. Im Netz sorgte der Instagram-Beitrag in kürzester Zeit für eine ausgesprochen vielfältige Diskussion. Ist so viel Busselei zwischen Vater und Tochter okay? Sollte da nicht etwas mehr Distanz sein? Wangenkuss ist ja okay - aber auf den Mund? Solche Kommentare liefen…