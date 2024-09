Till Lindemann stellt neue Band vor, schwärmt von „Wilder Kraft der Naturen“

Auf Instagram hat Till Lindemann am Mittwoch (04. September 2024) seine neue Live-Band vorgestellt, denn nach der „Rammstein Europe Stadium Tour“ mit Rammstein steht nun eine Solo-Konzertreise in den Vereinigten Staaten an. „We’d like to introduce the band behind Till Lindemann. Our tour with @twintemple & @thisisaestheticperfection kicks off in two weeks!“, heißt es in den sozialen Netzwerken.

Jedes Bandmitglied – die Fotostrecke ist in kontrastreichem White-Stripes-Rot fotografiert – erhält auf Instagram seine eigene Fotokachel plus prosaischem Kurzporträt.

Zu Danny Lohner heißt es etwa: „Danny Lohner schwebt über seinen Bass wie eine wilde Naturgewalt, seine unberechenbaren Mätzchen weben einen chaotischen Zauber, der sich sowohl jenseitig als auch unkontrollierbar anfühlt. Mit einem schiefen Grinsen, das zwischen Wahnsinn und Heiterkeit schwankt, beherrscht er die Bühne mit der Kraft eines Tornados.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zu Joe Letz, dessen Instrument nicht verraten wird: „Im schummrigen Licht der Bühne ist die Präsenz von Joe Letz rätselhaft, umhüllt von obskuren Ritualen und esoterischem Wissen, das nur wenige nachvollziehen können. Jede skurrile und groteske Bewegung scheint von einem Ort jenseits des Verständnisses zu kommen und hinterlässt bei denjenigen, die seiner ununterscheidbaren Ausstrahlung beiwohnen, ein anhaltendes Gefühl der Unruhe.“

Auch Till Lindemann erhält eine (Selbst-)Beschreibung: „Im Herzen des Chaos steht Till Lindemann wie ein dunkler Dirigent, seine Stimme der verdrehte Stab, der den Klangsturm um ihn herum orchestriert. Mit jedem wohlklingenden Knurren und eindringlichen Schrei webt er einen fesselnden Alptraum, steuert die Band wie ein Puppenspieler mit unsichtbaren Fäden und zieht das Publikum immer tiefer in seine makabren Symphonien.“

Gewohnt dämonisch also, die Charakterbögen dieser Lindemann-Fantasy-Truppe. Die Amerika-Konzertreise beginnt am 17. September in San Antonio und endet am 20. Oktober auf dem Knotfest im brasilianischen Sao Paulo.