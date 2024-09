Bärtiger Till Lindemann feiert USA-Livedebüt in San Antonio: Fotos, Setlist, Videos

Am gestrigen Dienstag (17. September 2024) hat Till Lindemann im texanischen San Antonio seinen Tourauftakt der Amerika-Konzertreise gefeiert. Es war das erste Solokonzert des Berliners in den USA. Dort bewirbt er sein „Zunge“-Album.

Auf Fotos ist zu sehen, dass der Rammstein-Sänger nun mit Busfahrerbärtchen auftritt – Gesichtsbehaarung zeigt der 61-Jährige eher selten. Außerdem feierte „Du hast kein Herz“ sein Live-Debüt.

Sehen Sie hier Fotos, Videos und die Setlist des Abends:

Gleich wieder am Picheln:

Till Lindemann – Setlist Boeing Center at Tech Port, San Antonio, TX, USA:

Zunge

Schweiss

Fat

Altes Fleisch

Allesfresser

Ladyboy

Golden Shower

Sport frei

Blut

Praise Abort

Platz Eins

Fish On

Steh auf

Entre dos tierras

Skills in Pills

Knebel

Du hast kein Herz

Ich hasse Kinder

Home Sweet Home

Die Tournee von Till Lindemann:

SEP 17 – San Antonio, TX – Boeing Center at Tech Port

SEP 19 – Dallas, TX – The Factory in Deep Ellum

SEP 21 – Des Moines, IA – Knotfest Iowa

SEP 23 – Detroit, MI – The Fillmore Detroit

SEP 25 – Silver Spring, MD – The Fillmore Silver Spring

SEP 27 – Louisville, KY – Louder Than Life

SEP 29 – Chicago, IL – Byline Bank Aragon Ballroom

OKT 01 – New York, NY – The Rooftop at Pier 17

OKT 03 – Toronto, ON – Great Canadian Casino Resort

OKT 05 – Minneapolis, MN – Myth Live

OKT 07 – Denver, CO – Mission Ballroom

OKT 10 – Sacramento, CA – Aftershock

OKT 12 – Phoenix, AZ – Rawhide Event Center

OKT 14 – Los Angeles, CA – The Kia Forum

Wie die Tourplakate zeigen, hat Lindemann ein recht hohes Billing bei den USA-Festivals erhalten. Beim Knotfest in Des Moines, Iowa (21. September) wird er gleich hinter dem Headliner Slipknot geführt. Beim „Louder than Life“-Festival (26. September in Louisville, Kentucky) hinter Slayer. Hinter ihm stehen dort unter anderem noch Anthrax, Evanescence und Sevendust.

Till Lindemann auf Instagram:

Alle Festival-Auftritte Lindemanns

Auf Englisch ließ Lindemann sich auf seiner Homepage bereits in höchsten Tönen loben:

„TILL LINDEMANN – industrial metal genius, frontman and voice of Rammstein, is going on tour again this autumn. In his luggage: new songs by the German artist, who is known worldwide for his imagery-rich and powerful lyrics. Live, he stages his tracks artfully and dramatically. For his 2023 European tour, 27 shows in 14 countries are scheduled.

TILL LINDEMANN is not only a talented musician, he is a phenomenon. His concerts are as impressive as a volcanic eruption, when you stand in the epicentre while singing „Steh auf!“ with maximum power. Millions of fans all over the world are thrilled by his charisma, artistry and brute energy.

„TILL LINDEMANN with more metal, old and new songs, more videos, special effects and the incredible presence of one of the best frontmen in rock.“