Till Lindemann: Neuer Gedichtband des Rammstein-Sängers

Rammstein-Sänger Till Lindemann kündigte Zusatzkonzerte für sein Musikprojekt Lindemann an. Drei weitere Shows in Russland wird das Duo spielen.

Nicht nur mit seiner Band Rammstein geht Till Lindemann dieses Jahr auf Tour, auch mit seinem Musik-Projekt Lindemann wird er 2020 live zu sehen sein. Der Frontmann veröffentlichte Ende 2019 gemeinsam mit Peter Tätgren das Album „F & M“ unter dem Pseudonym Lindemann. Wie erwartet, waren die Tickets für die Rammstein-Tour als auch für die von Lindemann sehr begehrt. Die vielen Konzerte quer durch Europa sind größtenteils bereits ausverkauft und wurden teilweise auch in größere Locations verlegt. Zumindest in Russland gibt es jetzt noch drei neue Möglichkeiten für Fans von Lindemann. Für den März wurden weitere Konzerte angekündigt. Lindemann: Tour 2020 Zusatzkonzerte…