Neben dem Tourleben mit seinem Solo-Projekt Lindemann und seiner Band Rammstein findet Sänger Till Lindemann anscheinend auch noch Zeit für Lyrik. Im März erscheint sein neuer Gedichtband „100 Gedichte“.

Es wird nicht ruhiger um Till Lindemann: Momentan ist der Sänger mit seinem Solo-Projekt Lindemann auf Tour und auch die nächste Runde der Stadion-Tour mit Rammstein steht bald schon an. Nebenbei scheint der Musiker aber auch noch Zeit für seine Lyrik zu finden und veröffentlichte demnächst einen Gedichtband. „100 Gedichte“ ist nach „Messer“ und „In der stillen Nacht“ der dritte Band Lindemanns und erscheint am 05. März bei Kiepenhauer & Witsch. In dem Pressetext zu „100 Gedichte“ heißt es wie folgt: „Till Lindemann ist bekannt als Sänger und Texter von Rammstein. Unabhängig davon schreibt er seit über 20 Jahren Lyrik.…