Lindemann kann nur einen Fan auf einmal beglücken – schubst auch mal weg

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Unzählige Videos in den sozialen Medien dokumentieren Till Lindemanns „Till Fest“, das am gestrigen Freitag (03. Juli) vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig begann und am heutigen Samstag mit dem zweiten Festivalabend endet. Die meisten Clips zeigen, wie der Rammstein-Sänger durchs Publikum schreitet und dabei in sein Mikrofon brummt.

Schreiten durch die Menge

Dabei geht der 63-Jährige auch auf Tuchfühlung mit seinen Fans. Lindemann läuft souverän durch die sich vor ihm lichtenden Reihen und hat allem Anschein nach auch einen Bodyguard dabei. High-Fives nimmt er nicht entgegen, lässt sich aber vorsichtig auf die Schulter tippen.

Besonders auffallend ist ein Video, das ihn mit einem weiblichen Fan zeigt. Er umarmt die blonde Frau, als ein weiterer Fan – von hinten sieht es aus wie eine Frau, mehr ist nicht zu sehen – auf ihn zustürmt, wahrscheinlich um ihn ebenfalls zu umarmen.

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Der Schubser-Moment

Lindemann reagiert schnell – und schubst diesen zweiten Fan weg. Womöglich ahnte er selbst, wie das gewirkt haben muss. Nachdem er sich von Frau eins gelöst hat, marschiert er weiter und sucht Frau zwei in der Menge, ohne sie zu finden. Vielleicht hatte er Sicherheitsbedenken, wenn sich gleich zwei Fans an ihn klammern, und handelte instinktiv.

Verständnis bei den Fans

Seine Fans zeigen für Till Lindemann Verständnis. „Wie er die andere aus spaß weg schubst und Sie danach sucht weil er es nicht böse gemeint hat 😂😭“, schreibt eine Followerin auf Instagram.

Ein anderer Follower bringt die Sicherheit ins Spiel: „Ich weiß, dass Till das immer während seiner Solo-Shows macht, aber er bringt sich selbst in ‚Gefahr‘ durch das Gehen in der Menge. Ich meine, einige Fans sind buchstäblich zu sehr von ihm besessen.“

Ein Muster im Verhalten

Für andere wiederum folgt Till Lindemanns generelles Verhalten im Publikum einem gewissen Muster: „Jetzt geht er selber auf die Suche nach Material 🔥“