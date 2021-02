Serie des Monats – Februar 2021: „Pennyworth“ (Staffel 1)

Rudy Giuliani sagte kürzlich bei einer Trump-Veranstaltung, er wolle „Trial By Combat“. Doch nun erklärt er: Es war nicht so gemeint - und alles nur eine Referenz an die Fantasy-Serie.

Donald Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani hat vergangene Woche bei einer öffentlichen Versammlung einen Schlachtruf von sich gegeben, den er nun gegenüber der US-Zeitung „The Hill“ mit einer durchaus fragwürdigen Erklärung begründete. Vor Tausenden Trump-Anhängerinnen und Anhängern rief der 76-Jährige unter anderem Dinge wie „Trial By Combat“ („Verhandlung durch Kampf!“) – wie ein Teil der Masse einen solchen Kampf interpretiert, zeigten anschließend die Bilder im US-Kongress. Doch Giuliani behauptete in dem Interview nun, dass dieser Satz gar nicht so gemeint gewesen wäre und es sich dabei lediglich um eine Referenz zu der Serie „Game Of Thrones“ handelte. Vergleich mit Mordprozess…