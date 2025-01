Tim Lambesis: Ehefrau wirft Sänger von As I Lay Dying Lügen vor

Seit einigen Monaten wird die Metal-Szene Zeugin des zweiten Untergangs von Tim Lambesis. Und wie man es von dem Frontmann von As I Lay Dying inzwischen kennt, wird es immer noch ein Stück schlimmer.

Dany Lambesis wirft Ehemann Tim Lambesis Täter-Opfer-Umkehr vor

Nachdem vergangene Woche Videos auftauchten, in denen Tim Lambesis seinen Hund tritt, meldet sich nun wieder Noch-Ehefrau Dany Lambesis mit einem saftigen Statement zu Wort. „Ich habe diese Videos nicht veröffentlicht“, stellte sie auf Instagram klar. Damit bezog sie sich sowohl auf jenes Video mit dem Hund als auch auf eine Reihe von Clips, die missbräuchliches Verhalten des Musikers ihr gegenüber zeigen.

Diese tauchten im vergangenen November auf und standen einer Aussage von Tim Lambesis gegenüber, seine Frau hätte eigentlich ihn misshandelt. Im einer langen Mitteilung eröffnet die ebenfalls als Künstlerin aktive Dany nun einen Blick auf ihre Sicht des Dramas, das sich in den vergangenen Monaten abspielte:

„Ich werde nicht mehr aus Angst vor Tim schweigen. Die Lügen, die er in seinem letzten Statement und kürzlich in einem Podcast erzählt hat, sind bewusste Versuche, die Wahrheit zu verschleiern und das Opfer zu spielen, indem sie typische DARVO-Taktiken anwenden.“

DARVO ist ein Akronym für „Deny, Attack and Reverse Victim and Offender“. Es beschreibt eine manipulative Reaktion von Straftätern, ihr Fehlverhalten nach der Konfrontation zu leugnen und umzukehren.

Demnach sei auch Tim Lambesis’ Aussage, es läge eine Anzeige gegen seine Frau vor, falsch. „Es gab NIEMALS eine Untersuchung wegen häuslicher Gewalt gegen mich, und es wurde auch nie eine einstweilige Verfügung gegen mich erlassen. Dies sind öffentliche Informationen, die jeder online einsehen kann“, schrieb Dany Lambesis. „Die Videos, von denen Tim behauptet, dass sie mich zeigen, wie ich ihn ‚missbrauche‘, sind Fälle von Selbstverteidigung und Ausbrüchen gegen seinen ständigen körperlichen und geistigen Missbrauch und seine wiederholte Untreue mit Hunderten von Menschen.“

Neuordnung bisheriger Vorfälle

Auch ging Dany Lambesis auf ein Statement ein, das sie im Oktober 2024 veröffentlichte, das ihren Mann verteidigt. Offenbar wurde es nicht von ihr, sondern von Tim Lambesis und seinen neuen Managern verfasst, um sein Image zu schützen. „Dafür habe ich Beweise“, so Dany Lambesis. „Tim hat immer wieder versucht, mich einzuschüchtern, zu bestechen und mich zu bitten, in unseren Ehevertrag eine Vertraulichkeitsvereinbarung einzubauen, die besagt, dass ich niemals öffentlich über ihn sprechen werde, damit die Wahrheit begraben wird, wenn unsere Scheidung abgeschlossen ist. Ich habe auch ein aufgezeichnetes Telefongespräch von Tim vor einer Woche, in dem er beschwichtigt und erklärt, warum er denkt, dass wir wieder zusammenkommen sollten.“

Vor einem Jahr traten die beiden noch zusammen auf:

Dany erzählt außerdem eine weitere Geschichte, die Tim Lambesis’ Aussagen neu einordnet. „Gegen Ende unserer Beziehung sagte Tim zu mir: ‚In der Psychologie ist es so, dass man, wenn man eine Geschichte über Missbrauch in einer Beziehung hört, eher dazu neigt, der Version der Person zu glauben, die die Geschichte als erste erzählt hat‘“, teilte Dany Lambesis. „Damals verstand ich nicht ganz, was er damit meinte, aber jetzt ist es mir sehr klar. Der missbrauchende, betrügende, narzisstische Mensch wird versuchen, euer Leben und euren Namen mit Lügen zu zerstören, bevor ihr die Wahrheit ans Licht bringen könnt.“

Ehefrau will nicht mehr schweigen

„Ich weigere mich, zuzulassen, dass Unehrlichkeit den Schmerz und das Trauma, das ich erlitten habe, länger überschattet. Nicht nur für mich, sondern auch für andere, die mir nahestehen. Es geht nicht mehr nur um mich“, heißt es weiter in dem Statement. „Es gibt Tims Version, warum seine ehemaligen Bandkollegen As I Lay Dying verlassen haben, und dann gibt es die Wahrheit. Da ist keine ‚Ironie‘ hinter dem Zeitpunkt der Auflösung von As I Lay Dying und unserer Ehe.“ Und obwohl die aufgetauchten Videos sie erst aus der Reserve lockten, hat sie auch einen klaren Standpunkt zu den Aufnahmen: „Aus Respekt mir gegenüber bitte ich die Person, die diese Videos leakt, damit aufzuhören.“

Eine Band in Scherben

Im ersten Akt der öffentlich ausgetragenen Tragödie waren im vergangenen Oktober innerhalb weniger Tage drei von vier Mitgliedern aus der US-amerikanischen Metalcore-Band ausgestiegen. Außerdem hatte der Tourmanager das Handtuch geworfen. Eine geplante Tour zum neuen Album wurde abgesagt. Aufgrund der kryptischen Begründungen – Ex-Gitarrist Ken Susi schrieb beispielsweise, seine „persönlichen Moralvorstellungen [seien] auf eine harte Probe“ gestellt worden und er müsse sich von der Band distanzieren, „um [s]eine persönliche Gesundheit und Integrität wiederherzustellen“ – vermutete man Missbrauch durch Band-Kopf Tim Lambesis.

So trat im zweiten Akt augenscheinlich dessen Ehefrau Dany Lambesis auf den Plan, um abzustreiten, dass der Musiker ihr gegenüber gewalttätig geworden war. Das Statement hielt allerdings nicht lange, denn es tauchten Videos auf, in denen körperliche Auseinandersetzungen zu sehen sind. Tim Lambesis wird auf den Clips gegenüber seiner Frau, sich selbst oder diversen Gegenständen handgreiflich. Der Musiker jedoch verfasste einen mittlerweile gelöschten Post, in dem er von einer bereits erfolgten Trennung spricht.

Anders als aus den Videos hervorgeht, läge eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt gegen Dany Lambesis vor. Sie habe ihren Ehemann misshandelt. Das ist viel Trubel – kein Wunder also, dass zwischenzeitlich auch das letzte verbliebene As-I-Lay-Dying-Mitglied Phil Sgrosso, der seit 2002 in der Band spielte, keine Lust mehr hatte. Zusätzlich verließ ein Mitglied von Tim Lambesis’ Nebenprojekt Austrian Death Machine die Gruppe.

Tim Lambesis ist ein verurteilter Straftäter

Nicht zu vergessen ist außerdem die Vorgeschichte des Musikers. 2013 wurde er verhaftet, weil er einen Auftragsmörder auf seine damalige Frau ansetzen wollte. Beim Anheuern hatte er jedoch nicht so genau hingeschaut und so prompt einen Agenten der Behörden erwischt. Von 2014 bis 2016 saß Tim Lambesis dann im Gefängnis und As I Lay Dying lagen flach. Danach fanden sie sich allerdings wieder zusammen, sogar mit den gleichen Mitgliedern wie vor der Verhaftung. Das hielt nicht lange: Nachdem 2019 ein Album erschien, verließen bis auf Gitarrist Phil Sgrosso alle Musiker die Band.