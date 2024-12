Happy Birthday, Timothée Chalamet: Die 5 besten Filme seiner Karriere

Ab dem 27. Februar 2025 wird Timothée Chalamet als Verkörperung von Bob Dylan im Biopic „A Complete Unknown“ auf der großen Leinwand zu sehen sein. Am 27. Dezember feiert der Schauspieler, der sich in den vergangenen Jahren mit vielen herausragenden Rollen einen Namen in der Filmbranche gemacht hat, seinen 29. Geburtstag. Anlässlich dazu haben wir die fünf besten Filme seiner bisherigen Schauspiellaufbahn zusammengesucht.

1 „Dune"

In der Science-Fiction-Filmreihe „Dune“ wird um die Vorherrschaft über das Galaktische Imperium der Menschheit gekämpft. Hier spielt Chalamet die Hauptrolle des Paul Atreides, der den Wüstenplaneten Arrakis verteidigen möchte. Der zweite Teil der „Dune“-Saga erschien bereits am 29. Februar 2024 in den deutschen Kinos.

2 „Call Me By Your Name"

In der Coming-of-Age-Romanze von 2017 verkörpert der Darsteller den 17-jährigen Elio. Dieser entwickelt während eines italienischen Sommers romantische Gefühle für den 24-jährigen Studenten Oliver aus den USA. Der Streifen spielt in den 1980er-Jahren und brachte Chalamet 2018 sogar eine Oscar-Nominierung ein.

3 „Little Women"

„Little Women“ (2019) basiert auf dem gleichnamigen Roman von Louisa May Alcott. Hier spielt der New Yorker die Rolle des Theodore „Laurie“ Laurences. Am Anfang des Films bekundet dieser seine Liebe zur aufstrebenden Autorin Jo Marsh (Saoirse Una Ronan). Auch wenn Chalamet hier nicht die Hauptrolle verkörpert und sein Charakter sich zwischen der Geschichte der vier Marsh-Schwestern bewegt, ist seine Figur entscheidend im Leben der jungen Frauen.

4 „Wonka"

Das Muscialmärchen aus dem Jahr 2023 ist ein Prequel der Handlung rund um die Kinderbuch-Geschichte „Charlie und die Schokoladenfabrik“. Hier zeigt sich Chalamet als die junge Version von Willy Wonka. Wonka möchte sich seinen lang ersehnten Traum eines Schokoladengeschäfts erfüllen, nachdem er in zig Ländern nach seltenen Zutaten für seine besondere Schokolade gesucht hat. In der Verfilmung sieht und hört man Chalamet tanzen, singen, leiden und gegen die böse Schokoladengeschäft-Konkurrenz tricksen.

5 „The French Dispatch"

In dem Wes-Anderson-Film ist Chalamet als Anführer einer Studentenrebellion an einer Reihe von mehreren Reportagen der US-Zeitschrift „The French Dispatch“ beteiligt. Er spielt den jungen, Zigaretten-rauchenden Zeffirelli, der Protagonist des Artikels „Revisions to a Manifesto“. Mithilfe seiner wesentlich älteren Muse Lucinda Krementz (gespielt von Frances McDormand) versucht er sich an das Erschaffen seines eigenes Manifests und einer Befreiungsbewegung. Auch wenn der Darsteller in diesem Streifen nicht länger als 20 Minuten zu sehen ist, hinterlässt seine Rolle einen bleibenden Eindruck.