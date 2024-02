Tina Turner: Bewegender Tribute-Moment bei den Grammys 2024

Die am 24. Mai 2023 im Alter von 83 Jahren verstorbene Tina Turner wurde bei den Grammy Awards 2024 am Sonntagabend (04.02.) mit einer liebevollen Hommage von Talkshow-Host Oprah Winfrey und der Sängerin Fantasia Barrino geehrt.

Tina Turner: Bewegende Worte von Oprah

Winfrey erinnerte sich mit herzlichen Worten an ihre Freundschaft. „Sie sagte immer zu mir: ‚Oprah, du solltest dich zum Abendessen schick machen, auch wenn sonst niemand da ist. Nur damit du dich selbst schön fühlst. Für dich selbst.'“ Des Weiteren führte sie zu einem Gitarrenriff von „Proud Mary“ aus: „Tina Turner war immer eine überragende Persönlichkeit. Sie ist unsere ewige Göttin des Rock ’n‘ Roll, die Millionen von Menschen inspiriert hat, ein bewegendes Symbol für Anmut und Härte, Seele und Kraft. Unsere Liebe und unser Respekt für Tina wuchsen, als wir miterlebten, wie sie sich mutig ihre Freiheit zurückholte. Von dem Moment an, als ich Tina kennenlernte, zunächst als Fan, später dann als Freundin, war sie ein Vorbild der besonderen Art … Und während sich die großen Räder der Zeit weiterdrehen, spricht Tinas Stimme weiterhin zu uns allen.“

Im Anschluss an ihre Rede übergab Winfrey das Wort an Fantasia Barrino, den Star aus dem Musical-Drama „Die Farbe Lila“, die eine gefühlvolle Interpretation von „Proud Mary“ mit einem gefühlvollen Acapella-Intro einleitete, das später in einer energiegeladenen Bühnenperformance mündete.

Bei den Grammy Awards 2024 am Sonntagabend wurden noch zahlreiche weitere Künstlerinnen und Künstler geehrt, darunter Tony Bennett, Sinéad O’Connor und Clarence Avant. Ärgerlich für viele Zuschauer war jedoch, dass Steve Harwell von Smash Mouth, Keith Reid von Procol Harum und Peter Brown (der für Jack Bruce bei Cream schrieb), die britische Soul-Queen Linda Lewis und der Kinks-Bassist John Gosling offenbar vergessen worden waren. Vermisst wurden auch Geordie Walker von Killing Joke, Mark Stewart von der Pop Group oder Vivian Trimble von Luscious Jackson. „Und hätte man nicht Aston „Family Man“ Barrett, den größten Bassisten des Reggae, einbauen können, obwohl er am Tag vor der Zeremonie gestorben ist?“, kritisiert der US-amerikanische ROLLING STONE durchaus zurecht.