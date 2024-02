Grammys 2024: Die besten, schlimmsten und seltsamsten Momente

Heutzutage sind die Grammys der vergangenen Jahre nur noch eine ferne Erinnerung. Seit ein paar Jahren fühlt sich die größte Nacht der Musik wie eine Show an, die von Menschen gemacht wird, die tatsächlich Musik lieben (man stelle sich das vor!). Die diesjährige Preisverleihung entsprach diesem Trend und bot mehr als drei Stunden lang herzzerreißende, stimmgewaltige Momente mit den größten Stars von gestern und heute. Es gab auch einige rätselhafte und bedauerliche Momente – schließlich handelt es sich um eine Awardshow -, aber so wie es aussieht, ist das ein Gewinn. Hier sind die besten, schlimmsten und seltsamsten Momente der 66. jährlichen Grammy-Verleihung.

Top: Taylor Swift schreibt Geschichte und hat gute Neuigkeiten

Wir sind daran gewöhnt, dass Taylor bei Preisverleihungen Ankündigungen macht, also sollten wir nicht überrascht sein, was sie heute Abend geleistet hat, besonders wenn man bedenkt, dass ihre Auszeichnung für das beste Pop-Gesangsalbum für Midnights ihre 13 ist. Während die Swifties absolut davon überzeugt waren, dass sie ihre Neuaufnahme von Reputation enthüllen würde, hat sie uns stattdessen einen Curveball zugeworfen und ein neues Album mit komplett neuem Material angekündigt. („The Tortured Poets Department“ erscheint allerdings erst im April, und zwei Monate im Taylor-Land entsprechen fünf Menschenjahren. Wir wären also nicht schockiert, wenn sie in dieser Zeit „Reputation“ herauszaubern würde.)

Später am Abend schrieb Swift Geschichte, als sie mit „Midnights“ das Album des Jahres gewann und damit nach „Folklore“, „1989“ und „Fearless“ zum vierten Mal in dieser Kategorie siegte. Aber sie blieb bescheiden und holte sogar ihre Freundin und Kollegin Lana Del Rey (die in dieser Kategorie gerade gegen sie verloren hatte) mit auf die Bühne, um den Preis entgegenzunehmen. Man konnte auch sehen, wie sie Olivia Rodrigo, ihrer vermeintlichen Erzfeindin, zujubelte. Rodrigo sagte uns in ihrer Rolling Stone-Titelgeschichte, dass sie „mit niemandem Streit hat“, und das schien heute Abend zu stimmen: Sie klatschte für Swift, als diese ihr neues Album ankündigte, und Swift sang bei Rodrigos großartiger Interpretation von „Vampire“ mit. Jetzt fehlt nur noch, dass die beiden Star-Songwriter zusammenarbeiten.

Top: Tracy Chapman feiert triumphales Bühnencomeback bei den Grammys 2024

Tracy Chapman, wie sehr haben wir dich vermisst. Und dem breiten Lächeln nach zu urteilen, das Chapman während ihres Auftritts mit „Fast Car“ bei den Grammys zeigte, schien das Gefühl auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Ihr Auftritt mit Luke Combs, der mit seiner Coverversion des Hits von 1988 ein neues Publikum für sich gewinnen konnte, war eine seltene Grammy-Überraschung voller (fast) unverhohlener Emotionen. Chapman – die seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr live im Fernsehen gesungen hatte – schien sich aufrichtig zu freuen, dabei zu sein, während Combs seine Aufregung darüber, mit der Sängerin seines Lieblingssongs aus der Kindheit ein Duett singen zu dürfen, nicht verbergen konnte. Und wir, die wir zu Hause zusahen? Wir waren voll und ganz dabei und freuten uns über die triumphale Rückkehr einer Künstlerin, auf die wir schon viel zu lange gewartet haben, um sie wieder zu hören.

Top: Joni Mitchells goldene Weisheit

Der heutige Abend war nicht unbedingt Mitchells Rückkehr auf die Bühne, aber es fühlte sich wie ein krönender Moment für eine hochkarätige Legende an. Nachdem sie 2015 fast an einem Gehirn-Aneurysma gestorben war, spielte sie 2022 beim Newport Folk Festival ihr erstes komplettes Konzert seit 20 Jahren, gefolgt von einem Konzert im Gorge Amphitheater 2023. Für das Live-Album dieses atemberaubenden Newport-Konzerts gewann sie heute Abend einen Grammy. Aber irgendwie war nichts von beidem so ergreifend wie ihr Debüt bei den Grammys – vor allem mit „Both Sides Now“, einem Song von dem Album, mit dem sie vor 54 Jahren ihren ersten Grammy gewann. Ihre Stimme klang kraftvoll, ebenso wie ihre Worte. „Well something’s lost, but something’s gained/In living every day“ – ein emotionalerer Auftritt hätte es kaum sein können.

Top: SZA versucht, uns Tränen der Rührung zu ersparen

In wahrer SZA-Manier hielt die Gewinnerin des besten R&B-Songs die liebenswerteste Rede des Abends – ein bisschen chaotisch und mit viel Herz. Nachdem ihre beste Freundin und vierfache Grammy-Gewinnerin Lizzo verkündet hatte, dass sie gewonnen hatte, dauerte es so lange, bis SZA zum Mikrofon kam, dass es so aussah, als würde sie es nicht schaffen. Aber sie hatte zuvor eine theatralische Darbietung von Kill Bill“ aufgeführt und zog sich um (und nahm einen Schuss, wie sie zugab), kurz bevor ihr Name aufgerufen wurde. Sie kam gesprintet – so gut es eben ging, wenn man in ein enges Kleid gehüllt ist – und rannte mit voller Wucht in Lizzos Arme, das Telefon noch in der Hand. SZA bemühte sich, den Moment anzusprechen und zu kontextualisieren, während sie schluchzend versuchte, aus sich herauszukommen. Einige Highlights:“Du verstehst nicht wirklich, ich bin wirklich sehr weit gekommen. Das fühlt sich sehr, sehr unecht an. Hallo, Taylor [Swift]! Ich bin ein Ugly Cryer. Habt einen schönen Abend.“

Flop: Rap wird nicht respektiert (wie üblich)

Als die Recording Academy 1989 zum ersten Mal Rap-Musik anerkannte, machte sie sich nicht die Mühe, den neu geschaffenen Preis für die beste Rap-Performance im Fernsehen zu zeigen, was dazu führte, dass die Eröffnungsgewinner Will Smith und DJ Jazzy Jeff die Zeremonie boykottierten. Inzwischen gibt es bei den Grammys vier Rap-Kategorien und eine weitere für Spoken-Word-Poesie – aber keine davon war es offenbar wert, in die TV-Übertragung 2024 aufgenommen zu werden. Die Geschichte der Grammys mag sich nicht immer wiederholen, aber sie reimt sich.

Rap war nicht das einzige Genre, das auf diese Weise brüskiert wurde; die Kategorien für Rock, elektronische und afrikanische Musik wurden alle auf ähnliche Weise in die Pre-Show verbannt. Dennoch ist es ein schlechtes Bild, wenn man die wechselhafte Geschichte der Grammys mit dem Hip-Hop bedenkt, der in den allgemeinen Kategorien nur selten die höchsten Auszeichnungen erhält. Konnten die Grammys nach 35 Jahren nicht einmal Platz für einen Rap-Preis auf der größten Bühne finden? (Wenn man dann noch bedenkt, dass Killer Mike, der drei der vier Rap-Kategorien des Abends für sich entscheiden konnte, Minuten vor der Show in LAPD-Handschellen aus der Arena geführt wurde, ist die Optik noch hässlicher).

Jay-Z drückte es am eloquentesten aus. „Wir lieben euch alle – wir wollen, dass ihr es richtig macht“, sagte er der Recording Academy während seiner aufrüttelnd echten Dankesrede für einen Preis für das Lebenswerk, der später am Abend verliehen wurde. „Zumindest macht ihr es fast richtig.“

Top: Miley Cyrus klingt umwerfend

Miley Cyrus war schon eine Weile nicht mehr auf Tournee, aber an ihrer makellosen, lässig-meisterlichen Performance von „Flowers“, die am Ende in eine Art Tina Turner-Version von „Proud Mary“ überging, war absolut nichts eingerostet. Alles, von ihrer Frisur bis hin zu ihrem absurden Selbstvertrauen, schien aus einer älteren, ausgefeilteren Welt des Showbusiness zu stammen – und sie ließ sich nicht vom Druck einer Grammy-Nacht davon abhalten, die Stars im Publikum aufzufordern, ihre Ärsche hochzukriegen: „Warum tut ihr so, als würdet ihr alle diesen Song nicht kennen?“ Wie sich herausstellte, kannten ihn alle, von Oprah bis Taylor, ziemlich gut.

Top: Dua Lipa bringt die Party in Schwung

Das „Training“ war vorbei, als die Grammys begannen, und Dua Lipa zeigte, dass sich ihre Vorbereitung ausgezahlt hat. Die Sängerin kletterte, wickelte ihre Beine um die Kletterstangen und betrat eine riesige Lichtpyramide, während sie ihre neue Musik ankündigte und ihren Hit „Houdini“ sang. Es war ein magischer, beschwingter Disco-Moment, der den richtigen Ton für die Show vorgab.

WTF: Die lauteste Nacht der Musik

Schon zu Beginn der Grammys war die Tonqualität nicht das, was man von einer Preisverleihung dieses Kalibers und Alters erwarten würde. Es gab ein Rauschen. Es gab seltsame Pegel zwischen den Sängern und ihren Bands. Und wenn Leute wie Trevor Noah und Mariah Carey sich an die Menge wandten, gab es auch ein unangenehmes Echo, und ihre Mikrofone nahmen viel von dem Geplapper in der Crypto.com Arena auf. Besonders unglücklich war das Geplapper, als Billie Eilish einen der erschütterndsten Songs des Jahres sang, „What Was I Made For?“. Ruhige Momente, in denen ihre Stimme hätte erklingen sollen, wurden von grässlichen Hintergrundgeräuschen überschattet.

Top: Fantasia hält die Erinnerung an Tina Turner wach

Fantasia Barrino war eine erfrischende Wahl für die Tina-Turner-Hommage bei den Grammys. Sie schien sich einzugestehen, dass sie vielleicht nicht bei allen ganz oben auf der Wunschliste stand, als sie ihr „Proud Mary“-Cover mit einer bescheidenen Einleitung begann – eine, die vielleicht unnötig gewesen wäre, wenn man bedenkt, dass sie als Star des Winterblockbusters The Color Purple monatelang im Rampenlicht stand. Ihre Purple-Vorgängerin und Produzentin des neuen Films, Oprah Winfrey, sprach über Ratschläge, die sie persönlich von Turner erhalten hatte (sich für ein Abendessen immer schick machen, um das Selbstvertrauen zu stärken, auch wenn man alleine isst), bevor Barrino die Bühne betrat und sang, flankiert von Glitzer und Quasten wie die Schar von Tänzern, die sie umgaben. Obwohl Barrino selbst nicht als Tänzerin wie Tina bekannt ist, war sie schon immer eine emphatische Performerin, deren unglaubliche Stimme aus jedem Zentimeter ihres Körpers herauszubrechen schien, und das allein stellt sie in Turners Fußstapfen.

Top: Annie Lennox ehrt Sinead O’Connor mit Wendy und Lisa

Annie Lennox zog sich 2007 von der Straße zurück und überließ es ihrem ehemaligen Eurythmics-Partner Dave Stewart, in diesem Jahr das 40-jährige Jubiläum von „Sweet Dreams (Are Made of This)“ auf einer Tournee mit Gastsängern zu feiern, aber sie kommt immer noch zu besonderen Anlässen wie den Grammys. Und wie sie mit ihrer Darbietung von „Nothing Compares 2 U“ zu Ehren von Sinead O’Connor bewies, hat sie auch mit 69 Jahren noch eine unglaubliche Stimme. Der Song wurde von Prince geschrieben, und Lennox wurde von seinen Schützlingen Wendy Melvoin und Lisa Coleman unterstützt. (Melvoin spielte 1985 bei der Originalaufnahme von „Nothing Compares 2 U“ mit, als ihre kurzlebige Gruppe The Family den Song aufnahm.) Es war ein wahrhaft bewegender Moment.

Flop: Reggae, Indie und Smash Mouth werden bei den Ehrungen heruntergespielt

In ihrem In Memoriam-Segment gedenken die Grammys nicht nur der verstorbenen Giganten (Tina Turner, Robbie Robertson, Jimmy Buffett, Gordon Lightfoot, Tony Bennett, Sinéad O’Connor), sondern auch bemerkenswerter Verluste wie Trugoy the Dove von De La Soul,Astrud Gilberto, Shane MacGowan von den Pogues, Gary Rossington von Lynyrd Skynyrd, Andy Rourke von den Smiths, Carla Bley, Melanie, Gangsta Boo, der Bassist Bill Lee, Rodriguez, Wayne Kramer von den MC5, Cynthia Weil und David Lindley und viele andere. Erstaunlich war jedoch, dass Steve Harwell von Smash Mouth, zwei klassische Rocktexter (Keith Reid von Procol Harum und Peter Brown, der für Jack Bruce bei Cream schrieb), die britische Soul-Queen Linda Lewis und der Kinks-Bassist John Gosling nicht dabei waren. Besonders unterschätzt wurden der klassische Indie- und Alt-Rock: Keine Erwähnung von Geordie Walker von Killing Joke, Mark Stewart von der Pop Group oder Vivian Trimble von Luscious Jackson. Und hätte man nicht Aston „Family Man“ Barrett, den größten Bassisten des Reggae, einbauen können, obwohl er am Tag vor der Zeremonie gestorben ist?

Top: Victoria Monét bekommt ihren Moment

„Diese Auszeichnung hat mich 15 Jahre lang verfolgt“, sagte Victoria Monét, als sie ihren Grammy für die beste neue Künstlerin entgegennahm. Obwohl Monét schon eine lange Karriere als Sängerin und Songwriterin hinter sich hat, gelang ihr 2023 mit der Veröffentlichung ihres Major-Label-Debüts Jaguar II und der Hitsingle On My Mama“ endlich der verdiente Durchbruch. „Ich vergleiche mich gerne mit einer Pflanze, und man kann die Musikindustrie als Erde betrachten“, sagte Monét in einer Rede, die sie sich erlaubte, immer wieder in die auflockernde Musik zu geben. Man könne den Boden als schmutzig betrachten, erklärte sie, oder aber als Nährstoffquelle, und heute sprießt sie endlich aus dem Boden.

Es war eine Freude, Monét dabei zuzusehen, wie sie sich einem bekannten Namen näherte. Als sie sich letztes Jahr mit einem ihrer Idole, Kelly Rowland, für die Rolling Stone’s Musicians on Musicians zusammensetzte, war klar, wie weit sie gekommen war. „Ich habe immer das Gefühl, dass es so viele Ebenen in deiner Musik gibt, und wenn wir diese Version von dir bekommen, als Mutter, als Autorin, als Künstlerin, als Performerin – dann ist sie die Wahrheit“, sagte Rowland zu ihr.

Flop: Travis Scott wütet gegen… irgendwas

Travis Scott steht in der Mitte eines Erdhügels, umgeben von Flammen und massiven Lautsprechern. Er knallt einen Klappstuhl wiederholt auf den Boden, während sich die Hook seiner klanglich rauen Single „Fe!n“ bis zur Unkenntlichkeit wiederholt. Scott hat während seiner jüngsten Tournee zur Unterstützung seines für einen Grammy nominierten Albums Utopia den Song absurd oft gespielt (in New York schaffte er es auf 10!), vielleicht auf der Suche nach einem viralen Moment, um den Ticketverkauf anzukurbeln. Für die eingefleischten Fans von Travis Scott mag das funktionieren, aber im Fernsehen kommt es sicher nicht gut an, wie wir heute Abend bei einer einzigen Aufführung des Songs gesehen haben. Der Song und seine Darbietung fühlen sich, wie ein Großteil von Scotts Musik nach dem Tod von 10 Menschen bei seinem Astroworld Festival in Houston 2021, hohl an.

Wie ein Zauberer mit nur einem Trick, der nicht in der Lage ist, die Veränderung im Raum zu erkennen. An einer Stelle wagte Scott sogar einen kleinen Seitenhieb in Richtung der Grammys, indem er sagte: „They slept on me 10 times“, in Anspielung auf seine vielen Nominierungen und null Gewinne bei den Awards. Zum Pech für ihn ist dieser Auftritt ein gutes Beispiel dafür, dass dies eines der wenigen Dinge ist, die die Grammys richtig gemacht haben.

Top: Billy Joel kehrt zurück

„Did I wait too long?“ Billy Joel sinnierte im Text zu „Turn the Lights Back On“, und das Publikum der Grammys antwortete mit einem schallenden „Nein“.Der „Piano Man“ präsentierte seine erste neue Single seit 17 Jahren auf dieselbe Art und Weise, wie er jeden seiner Hits performt hat: Er hämmerte große, helle, emotionale Akkorde auf dem Flügel, während er aus der Tiefe seiner Seele sang. (Mit dem isländischen Singer-Songwriter Laufey am Cello und Joels eigener Band im Rücken war dies der perfekte Moment für das Comeback des Sängers. Es war ein Auftritt, der einer Zugabe würdig war, und nach dem Gewinn von Taylor Swifts Album des Jahres betrat er erneut die Bühne, um die Grammys mit einer schwungvollen Interpretation von You May Be Right“ gebührend zu verabschieden.

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt. Das Original finden Sie hier.

Mitwirkende: David Browne, Mankaprr Conteh, Andy Greene, Kory Grow, Brian Hiatt, Joseph Hudak, Jeff Ihaza, Angie Martoccio, Simon Vozick-Levinson