Die Soul-Legende soll sterbenskrank im Krankenhaus liegen. Während ihre Familie an ihrem Bett wacht, äußerte ein Neffe Aretha Franklins bereits erste optimistische Worte.

Am Montag (14. August) machten Medienberichte die Runde, dass Aretha Franklin im Sterben läge. Verwandte der 76-Jährigen erklärten nun, dass es der Soul-Sängerin bereits besser gehe. Tim Franklin, Neffe der Musikerin, erklärte gegenüber dem „People“-Magazin, dass Franklin sich zwar in einem als bedrohlich eingestuften gesundheitlichen Zustand befände, aber bereits auf dem Weg der Genesung sei. „Die Familie ist bei ihr“, sagte er. „Sie ist wach, lacht, macht Witze und erkennt die Leute um sich herum wieder“. Zudem sei Franklin nicht mehr in einem Detroiter Krankenhaus, sondern ruhe sich ihrem Haus aus. Sie habe auch die Möglichkeit, fernzusehen: „Gott bewahre, sie…