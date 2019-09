Tod von Mac Miller: Dealer festgenommen 

Foto: Getty Images, Katharine Lotze. All rights reserved.

Im Zusammenhang mit dem Tod des verstorbenen Rappers Mac Miller wurde ein Mann verhaftet und angeklagt.

Miller, bürgerlich Malcolm James McCormick, starb vor fast einem Jahr im Alter von 26 Jahren an einer „gemischten Arzneimitteltoxizität“, in seinem Blut wurden bei der Autopsie Spuren von Fentanyl, Kokain und Alkohol gefunden. Der Tod wurde als versehentliche Überdosis dokumentiert. Laut Polizei habe man Plastiktüten mit den Pillen am Tatort gefunden.

In einer 42-seitigen Strafanzeige, die im Central District of California eingereicht wurde, wird nun behauptet, ein Mann namens Cameron James Pettit, 28, habe Miller Oxycodon-Pillen mit Fentanyl geliefert.

In dem Schreiben heißt es: „Stunden, nachdem Berichte über McCormicks Tod veröffentlicht worden waren, teilte Pettit einem Freund mit, dass er im Gefängnis landen und dort wohl auch sterben würde – und fragte einen anderen Freund, ob er Nachrichten mit McCormick veröffentlichen solle.“

Haftstrafe von bis zu 20 Jahren droht

Pettit wird von einem Bundesgericht nun für den „unerlaubten Verkauf einer staatlich kontrollierten Substanz“ angeklagt und muss nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft im Falle einer Verurteilung mit einer Haftstrafe von bis zu 20 Jahren rechnen.

Daniel C. Comeaux, stellvertretender Sonderbeauftragter der DEA in Los Angeles, sagte nach der Festnahme: „Obwohl der Tod eines Opfers der Opioid-Epidemie tragisch ist, ist die heutige Festnahme ein weiterer Erfolg für die HIDTA Fusion Task Force der DEA. Lassen Sie unsere Botschaft klar sein: Wenn Sie illegale Drogen verkaufen und jemanden töten, wird die DEA die Stimme des Opfers sein. Wir werden nicht ruhen, bis Sie sich dem Justizsystem stellen. “