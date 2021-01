Joe Biden und Kamala Harris veröffentlichen offizielle Playlist zur Amtseinführung

Foto: POOL/AFP via Getty Images, ANDREW HARNIK. All rights reserved.

Joe Biden und Kamala Harris haben die offizielle Playlist für ihre bevorstehende Amtseinführung veröffentlicht. Diese beinhaltet insgesamt 46 Tracks von Künstlern wie Bob Marley, Bruce Springsteen, Stevie Wonder und Beyoncé. In einer Erklärung sagte das Biden/Harris-Team, dass die Songs „die Vielfalt unserer Nation und unsere Stärke und Widerstandsfähigkeit repräsentieren, während wir uns auf eine neue Führung und eine neue Ära in Amerika freuen.“

Bunter Mix

Die Playlist wurde in direkter Zusammenarbeit mit dem Presidential Inauguration Committee im Vorfeld der Veranstaltung am 20. Januar erstellt. Unterstützung gab es dabei von D-Nice und Raedio, dem von Issa Rae und Benoni Tagoe gegründeten Label. Den Anfang der Playlist macht „Lupitas Interlude“ von Brooklyn-Rapper Kota the Friend. Anschließend folgen Tracks von The Internet, Bruce Springsteen, SAULT, Mac Miller, Bob Marley und A Tribe Called Quest. Ebenfalls darauf zu finden sind Vampire Weekend, Tame Impala, Marvin Gaye, SZA, Steely Dan, Dua Lipa, Toro y Moi, Jill Scott und Earth, Wind & Fire wiederzufinden.

Musik als verbindendes Element

Tony Allen, CEO des Inauguration Committee, erklärte: „Während eines turbulenten Jahres, das so viele geliebte Menschen getrennt hat, war Musik ein beständiges Vehikel, das uns verbunden gehalten hat. Egal, ob Sie ein Country-Soul, ein Jazz-Enthusiast, ein Hip-Hopper, ein Klassik-Fan oder einfach nur ein Liebhaber des altmodischen Rock’n’Roll sind: Musik klärt, inspiriert, vereint und heilt… Diese Songs und Künstler spiegeln den unermüdlichen Geist und die reiche Vielfalt Amerikas wider. Sie sind die Partitur zu einem neuen Kapitel und werden helfen, die Menschen zusammenzubringen, während die Biden-Harris-Administration ihre wichtige Arbeit beginnt, unser Land zu vereinen.“

Bei der Amtseinführung werden unter anderem Lady Gaga und die New Radicals auftreten. Auch Bruce Springsteen und die Foo Fighters geben eine Performance.